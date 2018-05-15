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    Аукцион Sotheby's продал картину Модильяни за рекордную сумму

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    Согласно сообщению аукционного дома, "шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продана за 157,2 миллиона долларов - наиболее высокую цену аукциона в истории Sotheby's".
    Амедео Модильяни Лежащая обнаженная (на левом боку)
    @Sothebys

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Картина выдающегося итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левом боку)" в понедельник ушла с молотка за рекордные 157,2 миллиона долларов на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке, сообщается на сайте аукциона.

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    Написанная в 1917 году картина была выставлена на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая. Стартовая цена составляла 150 миллионов долларов.

    "Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продана за 157,2 миллиона долларов — наиболее высокую цену аукциона в истории Sotheby's", — сообщил аукционный дом в Twitter.

    В заявлении на сайте аукциона отмечается, что прошлый владелец картины приобрел ее за 26,9 миллионов долларов.

    При жизни Модильяни его работы не имели успеха и стали востребованными лишь после его смерти. В последние годы произведения выдающегося художника не раз продавались на аукционах за многомиллионные суммы. В 2015 году его картина "Лежащая обнаженная" ушла на аукционе Christie's за 170 миллионов долларов.

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