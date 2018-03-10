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    Sotheby's

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Редчайший белый бриллиант выставлен на аукцион в Лондоне
    В Лондоне с аукциона продадут редчайший белый бриллиант
    16:17 08.02.2018
    143
    Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат. Камень был был найден в Ботсване, после чего полгода проводилась его огранка.
    Экипаж американского космического корабля Аполлон-11. Слева направо: командир корабля Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.
    Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
    08:55 21.07.2017
    48
    В аукционе Sotheby"s сообщили, что внутри сумки космонавта Нила Армстронга сохранились образцы лунной поверхности - мелкие камни и пыль.
    Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола
    Потрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе за $12,7 млн
    05:46 03.04.2017
    92
    Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.
    Джоан Роулинг
    Рукописная книга Роулинг продана в Лондоне за $467 тыс – Sotheby`s
    19:55 13.12.2016
    49
    Sotheby`s сообщает, что экземпляр книги "Сказки Барда Бидля", созданный, написанный от руки и проиллюстрированный самой Джоан Роулинг был продан за 368 тысяч 750 фунтов стерлингов анонимному покупателю.
    Картина Девушка с ожерельем Фриды Кало
    Впервые представленную публике картину Кало продали за $1,8 млн
    07:19 23.11.2016
    158
    Портрет неизвестной юной девушки последние 60 лет находился в Калифорнии - в доме бывшей помощницы Кало, которая получила картину в подарок от вдовца Фриды художника Диего Риверы в 1955 году.
    Коллекция искусства Девида Боуи в Лондоне на аукционе Sotheby`s
    Первый день торгов коллекцией Боуи на Sotheby`s принес рекордные £24,3 млн
    03:59 11.11.2016
    59
    В первый день на торги была выставлена меньшая часть коллекции – порядка 50-ти работ, 35 из которых "представляют современное британское искусство, к которому Боуи испытывал наибольшую страсть".
    Sotheby`s покажет коллекцию искусства Девида Боуи в Лондоне
    Sotheby`s покажет коллекцию искусства Девида Боуи в Лондоне 
    23:17 01.11.2016
    92
    Аукционный дом Sotheby`s проведет торги, они будут состоять из трех частей, а всего будут выставлены 400 предметов искусства. Ожидается, что продажи в сумме достигнут 10 миллионов фунтов стерлингов.
    Репродукция картины Пабло Пикассо Сидящая женщина
    Картина Пикассо продана в Лондоне за рекордные 43,3 млн фунтов
    00:04 22.06.2016
    200
    "Сидящая женщина" Пикассо, оценивавшаяся более чем в 28 миллионов фунтов стерлингов, продана за 43,3 миллиона. По мнению экспертов аукционного дома, полотно представляет собой "один из величайших портретов, написанных в стиле кубизм".
    Картина Пабло Пикассо Голова женщины на выставке Masterpieces аукционного дома Sotheby's
    Портрет кисти Пикассо стал топ-лотом торгов Sotheby's
    01:37 04.02.2016
    106
    Венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года, оценивавшийся в 12-18 миллионов фунтов стерлингов, ушел с молотка за 11,6 миллиона, за такую же сумму была продана скульптура Огюста Родена "Ирис, посланница богов".
    Анри Матисс Урок фортепиано
    Sotheby's рассчитывает выручить 97-138 млн фунтов за работы импрессионистов
    20:39 28.01.2016
    59
    Топ-лотом, как сообщила представитель аукционного дома, станет венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года. Моне создал серию картин с изображением венецианского дворца дожей, другие работы хранятся в знаменитых музеях, в том числе, в Метрополитен в Нью-Йорке.
    Здание аукциона Sotheby's в Лондоне
    "Русские" торги в Лондоне принесли Sotheby's 9,1 млн фунтов
    08:49 02.12.2015
    92
    Топ-лотом стала работа Абрама Архипова "Крестьянка в красном платье". Ранее топ-лотом Christie's стала также картина Архипова - "Молодая крестьянка".
    Редкий голубой бриллиант ушел с молотка за рекордные 48 миллионов долларов
    Редкий голубой бриллиант ушел с молотка за рекордные 48 млн долл 
    14:12 12.11.2015
    99
    Редчайший в мире бриллиант "Голубая луна" (Blue Moon) весом 12,03 карата был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные 48 миллионов долларов.
    Сай Твомбли возле своего произведения
    "Доска" Сая Твомбли стала самым дорогим лотом аукциона Sotheby’s в 2015 году
    09:18 12.11.2015
    308
    Не имеющая названия работа асбтракциониста оценивалась в 60 млн, однако неизвестный покупатель превысил эстимейт на 10,5 млн долларов.
    Аукцион. Архивное фото
    Бриллиант "Голубая луна" продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму
    03:49 12.11.2015
    203
    торги начались с 30 миллионов швейцарских франков и завершились через 7 минут на 43,2 миллионах швейцарских франков без сборов аукциона. Окончательная стоимость кольца с голубым бриллиантом составила 48,634 миллиона швейцарских франков.
    Аукцион. Архивное фото
    Картина молодого Пикассо La Gommeuse продана в Нью-Йорке за $67,5 млн
    05:28 06.11.2015
    155
    В ходе реставрационных работ в 2000 году на оборотной стороне картины был обнаружен портрет торговца произведениями искусства Пере Манаша. Произведение было куплено бизнесменом Биллом Кочем в 1984 году.
    Известный китайский художник Ай Вэйвэй. Архивное фото
    Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sothebys
    05:24 15.10.2015
    73
    Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
    Картина Роя Лихтенштейна Плач девушки на аукционе Christie
    Шедевры мировой живописи, выставленные на аукцион 
    22:47 09.10.2015
    611
    В Лондоне и Нью-Йорке пройдут аукционные торги, на которые выставлены картины Пикассо, Ван Гога, Малевича, Моне и Сезанна. Стоимость полотен колеблется от 30 до 70 миллионов долларов.
    На торгах в Sotheby's. Архивное фото
    Sotheby`s выставит на торги картины Малевича и Ван Гога
    22:41 18.09.2015
    106
    "Пейзаж под грозовым небом" Ван Гога оценивается в 50-70 миллионов долларов. Шедевр Малевича "Мистический супрематизм" (черный крест на красном овале) будет выставлен на аукционе за 35-45 миллионов долларов.
    На торгах в Sotheby's. Архивное фото
    Sotheby's стал лидером на торгах работами "старых мастеров" в Лондоне
    05:43 11.07.2015
    42
    Общая выручка торгов произведениями "старых мастеров" и британского искусства Sotheby's составила 64,1 миллиона фунтов стерлингов, из которых 39,3 миллиона фунтов стерлингов принесли вечерние торги.
    Sotheby's. Архивное фото
    Картина Кранаха-старшего станет топ-лотом торгов Sotheby's в Лондоне
    19:30 03.07.2015
    76
    Как сообщил представитель аукционного дома, "Уста истины" - одна из самых важных работ художника, хранящихся в частных коллекциях.
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    В Лондоне с аукциона продадут редчайший белый бриллиант
    16:17 08.02.2018
    143
    Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат. Камень был был найден в Ботсване, после чего полгода проводилась его огранка.
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