Sotheby`s сообщает, что экземпляр книги "Сказки Барда Бидля", созданный, написанный от руки и проиллюстрированный самой Джоан Роулинг был продан за 368 тысяч 750 фунтов стерлингов анонимному покупателю.
"Сидящая женщина" Пикассо, оценивавшаяся более чем в 28 миллионов фунтов стерлингов, продана за 43,3 миллиона. По мнению экспертов аукционного дома, полотно представляет собой "один из величайших портретов, написанных в стиле кубизм".
Венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года, оценивавшийся в 12-18 миллионов фунтов стерлингов, ушел с молотка за 11,6 миллиона, за такую же сумму была продана скульптура Огюста Родена "Ирис, посланница богов".
Топ-лотом, как сообщила представитель аукционного дома, станет венецианский пейзаж Клода Моне 1908 года. Моне создал серию картин с изображением венецианского дворца дожей, другие работы хранятся в знаменитых музеях, в том числе, в Метрополитен в Нью-Йорке.
торги начались с 30 миллионов швейцарских франков и завершились через 7 минут на 43,2 миллионах швейцарских франков без сборов аукциона. Окончательная стоимость кольца с голубым бриллиантом составила 48,634 миллиона швейцарских франков.
В ходе реставрационных работ в 2000 году на оборотной стороне картины был обнаружен портрет торговца произведениями искусства Пере Манаша. Произведение было куплено бизнесменом Биллом Кочем в 1984 году.
Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
"Пейзаж под грозовым небом" Ван Гога оценивается в 50-70 миллионов долларов. Шедевр Малевича "Мистический супрематизм" (черный крест на красном овале) будет выставлен на аукционе за 35-45 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".