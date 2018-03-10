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"Сидящая женщина" Пикассо, оценивавшаяся более чем в 28 миллионов фунтов стерлингов, продана за 43,3 миллиона. По мнению экспертов аукционного дома, полотно представляет собой "один из величайших портретов, написанных в стиле кубизм".