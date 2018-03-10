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    Лондон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 223
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    Взрыв в метро Лондона
    Взрыв в метро Лондона. СМИ пишут о второй бомбе
    12:20 15.09.2017
    428Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Из-за взрыва лондонская полиция просит гостей и жителей города по-прежнему просит избегать района станции метро Парсонс-Грин.
    Выставка современного искусства для собак открылась в Лондоне
    Выставка для собак в Лондоне: вонючие кеды, тухлая рыба и кости 
    08:18 21.08.2016
    366
    В Лондоне открылась первая в мире выставка современного искусства для собак. При создании экспонатов организаторы консультировались с ветеринарами, чтобы арт-объекты не представляли опасность для животных.
    День Победы в Лондоне: шествие Бессмертного полка и возложение цветов
    День Победы в Лондоне: шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов 
    12:17 10.05.2016
    416
    Жители Великобритании почтили память погибших во Второй мировой войне советских воинов, возложив цветы к мемориалу Имперского военного музея. В День Победы в британской столице прошла общественная акция "Бессмертный полк".
    Боксер Энтони Джошуа
    Боксер Энтони Джошуа стал чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе
    02:12 10.04.2016
    264
    Бой прошел в ночь на воскресенье в Лондоне и завершился уже во втором раунде, после того, как американец дважды оказался на настиле ринга.
    Марш миллиона масок у Белого дома
    В Лондоне 50 человек задержаны в ходе "Марша миллионов масок" - ТВ
    09:53 06.11.2015
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    Акция, организованная движением Anonymous, проводилась 5 ноября по всему миру уже третий раз: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать парламент.
    Александр Шовковский пропускает гол после удара Виллиана во время матча Челси - Динамо
    Лучшие моменты матча "Челси" - "Динамо" в Лиге Чемпионов 
    10:10 05.11.2015
    328
    На выезде киевский клуб уступил "Челси". Несмотря на то, что Драговичу удалось реабилитироваться за автогол и сравнять счет, Виллиан красивым ударом поразил ворота Шовковского.
    Матч Динамо- Челси
    Защитник "Динамо" не сыграет против "Челси" из-за родов жены
    12:44 04.11.2015
    93
    Данило Силва остался в Киеве, чтобы присутствовать при родах супруги. По словам тренера "Динамо" Сергея Реброва, остальные футболисты готовы выйти на поле.
    Пожар в Лондоне
    Пожар в промзоне Лондона 
    06:54 04.11.2015
    72
    В социальных сетях стали появляться сообщения о серии взрывов, предшествовавших возгоранию. Сообщений о пострадавших пока не поступало. На тушение пожара были направлены пять пожарных бригад.
    Пожарные в Лондоне. Архивное фото
    Пожар охватил промзону под Лондоном, произошла серия взрывов
    04:44 04.11.2015
    59
    Пламя вспыхнуло во вторник после 23.00 по местному времени. В социальных сетях стали появляться сообщения о серии взрывов, предшествовавших возгоранию. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
    Контрабанда в тюрьме Лондона с помощью удочки. Видео
    Контрабанда в тюрьме Лондона с помощью удочки 
    21:30 03.11.2015
    331
    Камеры внешнего наблюдения зафиксировали передачу запрещенных предметов осужденным одной из тюрем Лондона. На видео мужчина прикрепил пакет к крючку и далее заключенные потянули его к тюремной решетке с помощью удочки.
    Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуринью
    Фабрегас отрицает "восстание против Моуринью" в "Челси"
    13:00 03.11.2015
    103
    Испанский полузащитник заявил, что в команде нет противостояния с главный тренером. Фабрегас подчеркнул, что счастлив в лондонском клубе и в отличных отношениях с тренером.
    Австралийская певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг
    Кайли Миноуг открыла рождественской сезон в Лондоне
    09:46 02.11.2015
    111
    Традиционно честь включить иллюминацию предоставляется кому-то из звезд - в этом году она выпала австралийской певице Кайли Миноуг.
    Празднование Хэллоуина в Лондоне закончилось массовыми беспорядками
    Празднование Хэллоуина в Лондоне закончилось массовыми беспорядками 
    22:37 01.11.2015
    381
    В Лондоне начались массовые беспорядки после того, как полиция разогнала нелегальную хэллоуинскую вечеринку. Стычки между празднующими Хэллоуин и лондонской полицией продолжались около шести часов.
    Празднование Хэллоуина
    Посетители клуба в Лондоне подрались с полицией на Хэллоуин
    14:45 01.11.2015
    128
    По словам свидетелей происшествия, хулиганы выкрикивали оскорбления в адрес полиции, вели себя агрессивно и устроили несколько костров на улице.
    В Лондоне отпраздновали 40-летие The Rocky Horror Show
    В Лондоне отпраздновали 40-летие The Rocky Horror Show 
    22:49 28.10.2015
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    Красная дорожка перед лондонским Роял Альберт-холом и звезды The Rocky Horror Show. Мюзикл и одноименный фильм празднуют в этом году свое 40-летие.
    Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде. Видео
    Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде 
    10:39 27.10.2015
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    Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" состоялась в понедельник вечером. Впервые одновременно с премьерным показом 24-я по счету картина об агенте 007 выходит в широкий прокат во всех кинотеатрах Великобритании и Ирландии.
    Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуринью
    Представители Моуринью начали переговоры с "ПСЖ" и "Интером" - СМИ
    08:22 27.10.2015
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    Представители Жозе Моуринью начали искать варианты продолжения карьеры для тренера на случай его отставки, под началом которого "Челси" неудачно начал. Предпочтительным вариантом для Моуринью является "ПСЖ".
    Принц Уильям, герцогиня Кэмбриджская, принц Гарри
    Королевская семья Британии одобрила новый фильм о Джеймсе Бонде
    07:16 27.10.2015
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    Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.
    Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуринью
    Моуринью грозит отставка, если "Челси" не победит "Ливерпуль" - СМИ
    09:24 26.10.2015
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    Удаление Моуринью за попытку ворваться в судейскую комнату вызвало недовольство владельца "Челси" Романа Абрамовича, передают английские СМИ.
    Города мира. Лондон
    Три района Лондона на два часа остались без света
    00:28 22.10.2015
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    Как сообщили в энергокомпании UK Power Networks, энергоснабжение в этих районах Лондона отключилось около 20.00 местного времени. По предварительным данным, пострадавших нет, движение транспорта не нарушалось.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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