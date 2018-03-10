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Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.