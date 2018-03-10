В Лондоне открылась первая в мире выставка современного искусства для собак. При создании экспонатов организаторы консультировались с ветеринарами, чтобы арт-объекты не представляли опасность для животных.
Жители Великобритании почтили память погибших во Второй мировой войне советских воинов, возложив цветы к мемориалу Имперского военного музея. В День Победы в британской столице прошла общественная акция "Бессмертный полк".
Камеры внешнего наблюдения зафиксировали передачу запрещенных предметов осужденным одной из тюрем Лондона. На видео мужчина прикрепил пакет к крючку и далее заключенные потянули его к тюремной решетке с помощью удочки.
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" состоялась в понедельник вечером. Впервые одновременно с премьерным показом 24-я по счету картина об агенте 007 выходит в широкий прокат во всех кинотеатрах Великобритании и Ирландии.
Представители Жозе Моуринью начали искать варианты продолжения карьеры для тренера на случай его отставки, под началом которого "Челси" неудачно начал. Предпочтительным вариантом для Моуринью является "ПСЖ".
Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.
Как сообщили в энергокомпании UK Power Networks, энергоснабжение в этих районах Лондона отключилось около 20.00 местного времени. По предварительным данным, пострадавших нет, движение транспорта не нарушалось.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".