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    Гонконг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 127
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    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе. Видео
    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе 
    09:10 13.02.2018
    193
    Огромный дикий кабан напугал родителей учащихся одной из местных школ в китайском Гонконге. Они столкнулись с животным, когда пришли за детьми после занятий.
    В результате масштабного ДТП в Гонконге погибли 19 человек
    14:18 10.02.2018
    225
    Двухэтажный автобус опрокинулся на бок. В результате ДТП погибли как минимум 19 человек, еще 60 пострадали.
    Проституция
    В Гонконге провели облаву на проституток, среди задержанных - украинки
    16:12 30.01.2018
    583
    Полиция Гонконга задержала почти 100 женщин, среди которых - две украинки, 17 россиянок, а также одна женщина из Казахстана, семеро - из Таиланда и 59 женщин из материкового Китая.
    Города мира. Гонконг
    Саряд времен Второй мировой войны нашли на стройке в Гонконге
    09:27 27.01.2018
    87
    Отмечается, что снаряд времен Второй мировой войны, который нашли на стройке в Гонконге, достигает 140 сантиметров в длину, ее диаметр - 45 сантиметров.
    Суперлуние в Северной Каролине
    Суперлуние во всей красе 
    11:44 04.12.2017
    591
    3 декабря Луна подошла к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна находилась высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
    Вид на Гонконг
    Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году
    10:12 08.11.2017
    538
    Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей).
    В Гонконге мужчина столкнул пожилую женщину на железнодорожные пути. Видео
    В Гонконге мужчина столкнул пожилую женщину на железнодорожные пути 
    03:28 23.10.2017
    169
    Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент на одной из станций Гонконга. Мужчину столкнул на железнодорожные пути 59-летнюю женщину сотрудницу станции.
    Элина Свитолина на соревнованиях в Гонконге. Видео
    Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге 
    03:45 11.10.2017
    141
    Первый номер посева в двух сетах победила Зарину Дияс из Казахстана – 6:4, 7:6 (7:2). Во втором круге Элина Свитолина встретится с американкой Николь Гиббс.
    В Гонконге молодой парень умер на аттракционе Погребенные заживо
    В Гонконге молодой парень умер на аттракционе "Погребенные заживо"
    19:08 17.09.2017
    727
    Парень случайно зашел на территорию, предназначавшуюся только для сотрудников парка. Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование.
    Тайфун Пакхар в Гонконге
    В Гонконге бушует разрушительный тайфун: кадры стихии 
    07:53 27.08.2017
    689В Украину движется смертельный ураган
    Второй за неделю мощный тайфун "Пакхар" в воскресенье утром обрушился на юг Китая. В Гонконге в связи со стихией в международном аэропорту отменены свыше 140 рейсов.
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Хроника 22 августа: новые условия субсидий, пытки в Одесском СИЗО, танки на Крещатике
    09:18 23.08.2017
    577
    Накануне прокуратура Одесской области заявила, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, в Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом", а Петросян попал в базу "Миротворца".
    Тайфун в Гонконге
    Мощный тайфун в Гонконге: транспорт парализован, школы и банки закрыты
    07:36 23.08.2017
    458
    Все госучреждения, банки, ряд офисов, школы будет закрыты в течение дня. Также отмечается, что поезда на всех линиях гонконгского метро ходят с 15-минутным интервалом.
    Тайфун Hato в Гонконге
    Высший уровень штормовой опасности объявлен в Гонконге из-за тайфуна
    04:43 23.08.2017
    146
    Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность. СМИ напомнили, что в последний раз десятый уровень опасности был объявлен в 2012 году.
    Наручники
    В Гонконге мужчина хотел ограбить ювелирный, проглотив бриллианты на $6 млн
    09:39 28.07.2017
    145
    Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, когда почти все сотрудники ювелирного магазина ушли на обед, оставив там только одну сотрудницу. Она открыла дверь грабителю, который выдал себя за обычного покупателя.
    Художники граффити в Гонконге
    В Гонконге собрались художники со всего мира на "Месяц искусства" 
    22:24 21.04.2017
    37
    Профессионалы стрит-арта собрались в Гонконге, чтобы отметить "Месяц искусства", который традиционно проходит в апреле. Промышленный район города был украшен граффити буквально на глазах.
    ДТП в Гонконге
    В Гонконге столкнулись автобусы и маршрутка: пострадали 70 человек
    21:09 12.04.2017
    53
    Авария произошла на шоссе в отдаленном от центра города районе. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси. Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц.
    Марихуана. Архивное фото
    В Гонконге изъяли крупнейшую за 10 лет партию марихуаны
    07:56 08.04.2017
    107
    Полиция изъяла как сам наркотик, так и оборудование для его выращивания. Были арестованы четыре человека. Также полиция изъяла собственность задержанных на 10 миллионов гонконгских долларов.
    Бриллиант Розовая звезда продан за рекордную сумму
    "Розовая звезда": в Гонконге продали самый дорогой бриллиант 
    22:32 05.04.2017
    313
    Торги начинались с суммы 51,6 миллиона и длились в районе пяти минут. Имя обладателя самого дорого камня в мире осталось неизвестным. Вес драгоценного камня составляет 59,6 карат.
    Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола
    Потрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе за $12,7 млн
    05:46 03.04.2017
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    Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.
    Вид на Гонконг
    Компьютеры с данными 3,7 млн избирателей украли в Гонконге
    03:58 28.03.2017
    33
    В избирательной комиссии заявили, что информации об утечки данных в интернет пока нет. Комиссия также сообщила, что информация на ноутбуках была зашифрована.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В результате масштабного ДТП в Гонконге погибли 19 человек
    14:18 10.02.2018
    225
    Двухэтажный автобус опрокинулся на бок. В результате ДТП погибли как минимум 19 человек, еще 60 пострадали.
    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе. Видео
    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе 
    09:10 13.02.2018
    193
    Огромный дикий кабан напугал родителей учащихся одной из местных школ в китайском Гонконге. Они столкнулись с животным, когда пришли за детьми после занятий.
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