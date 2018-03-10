Накануне прокуратура Одесской области заявила, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, в Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом", а Петросян попал в базу "Миротворца".
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, когда почти все сотрудники ювелирного магазина ушли на обед, оставив там только одну сотрудницу. Она открыла дверь грабителю, который выдал себя за обычного покупателя.
Авария произошла на шоссе в отдаленном от центра города районе. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси. Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Депутаты, из-за которых произошел инцидент, обвиняются в сепаратистских действиях, угрожающих территориальной целостности Китайской народной республики, в состав которой Гонконг вошёл в 1997 году после окончания столетнего британского владычества.
В Гонконге очищают от баррикад те места в деловом центре города, которые были заблокированны активистами движения Occupy Central. Во время очистки полиция задерживала демонстрантов, которые отказывались покидать места протестов.
Столкновения между полицией и активистами движения Occupy Central произошли в среду утром в Гонконге, после того как небольшая группа демонстрантов попыталась ворваться в здание законодательного совета.
В Гонконге задержаны около 300 участников демонстрации, которая переросла в стычки с полицией. Акция протеста состоялась в округе Юньлон, расположенном в северо-западной части Новых Территорий, сообщает Euronews.
Порядка 300 человек, принимавших участие в акциях за демократизацию выборов в Гонконге, остаются на улицах специального административного района КНР после того, как представители протестующих в ночь на вторник заключили соглашение с правительством Гонконга о переговорах.
Столкновения между демонстрантами и полицейскими в Гонконге начались на прошлой неделе. С тех пор число пострадавших приблизилось к 60. Для разгона толпы полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.