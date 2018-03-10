Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
Пятидесятое пленарное заседание ПАЧЭС, стартовавшее накануне в Киеве, не обошлось без скандалов. Сначала на Генассамблею не пригласили Россию, а в ходе уже самого заседания армянская делегация в знак протеста покинула юбилейный форум.
По сравнению с Украиной Армения заключила с ЕС точно такое же соглашение, но на гораздо лучших для себя условиях. Евросоюз фактически признал: членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не мешает партнерству с ЕС, пишет Ростислав Ищенко.
По данным пресс-службы Южного военного округа РФ, "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту".
В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
За лидирующую на выборах правящую Республиканскую партию Армении проголосовали 49,19% избирателей. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,35% голосов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
По словам секретаря Центризбиркома Армена Смбатяна, Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%.
Трехдневный апостольский визит папы Римского Франциска в Армению в воскресенье завершился. В ходе визита Папа Римский провел встречу с президентом Армении, представителями властей, гражданского общества и дипкорпусом.
Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе относительно спокойная, режим прекращения огня соблюдается, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Первое место по итогам заездов первых экипажей в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон" заняла сборная Казахстана, сообщил журналистам главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Около трех десятков участников несанкционированного протеста оставались ночевать в центре Еревана на площади Свободы, один из протестующих зашил себе рот, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полиция ждет, что участники акции протеста против подорожания электроэнергии, митингующие на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване, сами разойдутся, заявил заместитель начальника полиции армянской столицы Валерий Осипян журналистам.
Вооруженные силы Армении перебросили в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику ракетно-артиллерийскую бригаду. Также стало известно, что в Карабах доставлены тактические ракетные комплексы "Точка У" и реактивные системы залпового огня "Смерч".
Активисты движения против подорожания электроэнергии "Вставай, Армения!" вечером в понедельник начали 72-часовой "сидячий пикет" на территории сквера, примыкающего к площади Республики в центре Еревана.
Акция протеста началась в минувшую пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник рано утром полицейские с применением спецтехники разогнали демонстрантов.
Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване начали шествие к проспекту Баграмяна, где находится резиденции президента Армении. По некоторым оценкам, число собравшихся превышает несколько тысяч человек.
В Ереване рано утром во вторник сотрудники полиции с применением водометов разогнали акцию протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Подробнее о разгоне и задержаниях митингующих под резиденцией президента Армении смотрите в видео.