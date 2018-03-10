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    Армения

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Президент Армении Армен Саркисян
    В Армении избран новый президент
    10:52 02.03.2018
    174
    Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
    Выборы в Армении. Архивное фото
    Парламент Армении в пятницу изберет президента страны. Выбор очевиден
    04:11 02.03.2018
    189
    Единственный кандидат – посол в Великобритании Армен Саркисян - выдвинут правящей Республиканской партией Армении, которую возглавляет действующий глава государства Серж Саргсян.
    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении - журналист
    15:29 19.02.2018
    871Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам журналиста, героев фильма о снайперах, который вышел ранее, пришлось искать через несколько стран. "Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии".
    Украинский пограничник проверяет документы
    С ребенком через границу. Пограничники задержали группу нелегалов из Армении
    14:13 27.01.2018
    209
    В погранслужбе сообщили, что нелегальные мигранты не имели при себе никаких документов, однако представились гражданами Армении.
    Немецкая полиция
    В аэропорту Еревана задержан украинец, разыскиваемый Германией
    19:24 24.01.2018
    99
    Гражданина Украины 1978 года рождения, который был объявлен в международный розыск правоохранительным органами ФРГ с 23 декабря 2016 года, задержали во вторник.
    Наручники
    Посол Армении сообщил об освобождении похищенных в Киеве граждан страны
    18:05 21.01.2018
    441
    Посол Армении в Украине Андраник Манукян сообщил, что похищенные в Киеве 12 ноября 2017 года граждане Армении уже на свободе.
    Армянский fashion-иллюстратор создаёт эскизы одежды из подручных средств
    Полет фантазии. Сеть покорили креативные эскизы одежды 
    16:59 05.01.2018
    290
    Фантазия армянского fashion-иллюстратора Эдгара Артиса удивляет мир - он создает эскизы одежды, комбинируя рисунки карандашом и подручные средства.
    Скандал на заседании ПАЧЭС: армянская делегация покинула зал
    Ассамблея ПАЧЭС в Киеве: почему взбунтовалась делегация Армении
    13:38 30.11.2017
    2083
    Пятидесятое пленарное заседание ПАЧЭС, стартовавшее накануне в Киеве, не обошлось без скандалов. Сначала на Генассамблею не пригласили Россию, а в ходе уже самого заседания армянская делегация в знак протеста покинула юбилейный форум.
    Скандал на заседании ПАЧЭС: армянская делегация покинула зал
    Скандал на заседании ПАЧЭС: армянская делегация покинула зал
    17:40 29.11.2017
    1527
    Армения призвала все делегациине поддаваться провокациям и не ставить экономическую структуру на службу политическим интересам некоторых государств.
    Флаг Армении. Архивное фото
    Ассоциация с ЕС. Почему Армения - не Украина?
    08:11 29.11.2017
    3157Европа открывает для украинцев свои границы
    По сравнению с Украиной Армения заключила с ЕС точно такое же соглашение, но на гораздо лучших для себя условиях. Евросоюз фактически признал: членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не мешает партнерству с ЕС, пишет Ростислав Ищенко.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение зафиксировано в Азербайджане
    03:52 16.11.2017
    835Мощное землетрясение в Иране
    По данным МЧС Армении, очаг землетрясения в 68 километрах южнее азербайджанского города Мингечаур залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков в эпицентре составила семь баллов.
    Кладбище автомобилей в Армении
    Особенная гордость. Армения превращается в кладбище для автомобилей
    13:07 26.10.2017
    1393
    Число старых машин, импортированных в Армению в этом году, выросло вдвое. Правозащитники обеспокоены: это опасно как с точки зрения безопасности движения, так и защиты окружающей среды.
    Военнослужащие РФ. Архивное фото
    Контрактник ВС РФ в Армении убил сослуживца, после чего покончил с собой
    00:38 24.10.2017
    114
    По данным пресс-службы Южного военного округа РФ, "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту".
    Флаг Армении
    Соглашение Армении с ЕС: подписание отложат?
    18:18 18.10.2017
    521
    Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС может быть перенесено на декабрь 2017 года или даже январь 2018 года. Однако причина чисто техническая, заверяют эксперты.
    Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12
    Стрельба на кладбище в Армении: погибли четыре человека
    13:37 01.08.2017
    1208
    В Минздраве Армении сообщили, что четыре человека в результате стрельбы погибли, еще семеро госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
    Национальное собрание Армении
    Правительство Армении ушло в отставку
    12:25 18.05.2017
    237
    Президент Армении Серж Саргсян пописал указ о роспуске правительства, которое продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового.
    День памяти жертв геноцида в Армении
    В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции 
    17:05 24.04.2017
    157
    В понедельник Мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд" посетили президент Армении Серж Саргсян, спикер парламента Галуст Саакян, премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства и депутаты парламента.
    В Армении сожгли турецкий флаг перед началом акции памяти жертв геноцида
    В Армении сожгли флаг Турции перед началом акции памяти жертв геноцида 
    14:40 24.04.2017
    124
    В Ереване состоялось факельное шествие, посвященное 102-ой годовщине геноцида армян в Османской империи, в котором приняли участие несколько тысяч человек.
    Министерство обороны России
    Убийство военного РФ в Гюмри совершено на бытовой почве
    23:23 22.04.2017
    201
    Согласно информации Южного военного округа Российской Федерации, по предварительным данным, убийство российского военного в армянском городе Гюмри совершено на бытовой почве.
    Парламентские выборы в Армении
    ЦИК назвал партии, проходящие в парламент Армении
    10:21 03.04.2017
    45
    За лидирующую на выборах правящую Республиканскую партию Армении проголосовали 49,19% избирателей. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,35% голосов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    Грузинские снайперы с Майдана скрываются в Армении - журналист
    15:29 19.02.2018
    871
    По словам журналиста, героев фильма о снайперах, который вышел ранее, пришлось искать через несколько стран. "Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии".
    Выборы в Армении. Архивное фото
    Парламент Армении в пятницу изберет президента страны. Выбор очевиден
    04:11 02.03.2018
    189
    Единственный кандидат – посол в Великобритании Армен Саркисян - выдвинут правящей Республиканской партией Армении, которую возглавляет действующий глава государства Серж Саргсян.
    Президент Армении Армен Саркисян
    В Армении избран новый президент
    10:52 02.03.2018
    174
    Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
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