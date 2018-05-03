Армянский узел. За второй попыткой Пашиняна стать премьером следят РФ и США

РИА Новости Украина

Руководитель оппозиционной фракции "Елк" (Исход), лидер протестов в Армении Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщили в пресс-службе Национального собрания республики.

"Кандидатом на пост премьер-министра Армении выдвинут Никол Пашинян. Его кандидатура предложена более чем третью состава парламента", — говорится в сообщении.

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Ранее Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит "кандидата от народа" на выборах премьера 8 мая.

Накануне глава фракции РПА сообщил журналистам, что Армения 8 мая во время второго тура голосования будет иметь премьера, Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента.

Пашинян также сообщил, что обсудил с послами РФ и США внутриполитический кризис в республике.

Армянский оппозиционный лидер в четверг встретился с послом РФ в Ереване Иваном Волынкиным, послом США Ричардом Миллсом, послом ЕС Петром Свитальским и грузинским послом Георгием Саганелидзе.

"Сегодня провел встречи с послами РФ, США и Грузии в Армении Иваном Волынкиным, Ричардом Миллзом, Гиоргием Саганелидзе, главой делегации ЕС Петром Свитальским. Проинформировал послов о договоренностях по преодолению внутриполитического кризиса в стране. Были обсуждены вопросы повестки наших отношений. Встречи с аккредитованными в Армении послами продолжатся", — написал Пашинян в Facebook.

Ранее Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит "кандидата от народа" на выборах премьера 8 мая.

В среду сторонники Пашиняна, которого парламент не избрал премьером, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.