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    Алжир (республика)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Двухдневная встреча стран ОПЕК завершилась ничем
    07:38 30.10.2016
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    В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки.
    Игроки сборной Алжира Мехди Ласен (в центре) и Маджид Бугерра (справа). Архивное фото
    Сборная Алжира сыграла вничью с командой Камеруна в отборе ЧМ-2018
    02:53 10.10.2016
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    Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в Блиде, завершилась со счетом 1:1. На гол Эль-Араби Судани гости ответили точным ударом Бенжамена Муканджо.
    Штаб-квартира ОПЕК
    ОПЕК может сократить добычу сильнее, чем было оговорено - Минэнерго Алжира
    12:45 06.10.2016
    164
    Как заявил министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа, нефтяной рынок будет оценен на встрече в Вене и если 700 тысяч баррелей окажется недостаточно, будет повышен уровень.
    Штаб-квартира ОПЕК
    Стоимость нефти растет на 5% на новостях о достижении соглашения ОПЕК
    00:04 29.09.2016
    123
    ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако уровень добычи для отдельных стран еще не определен, решение будет принято на следующей встрече организации.
    Встреча представителей стран-участниц ОПЕК
    ОПЕК достигла соглашения по ограничению добычи нефти
    22:59 28.09.2016
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    Страны-члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире достигли соглашения об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в день. Исполнение договоренности ожидается с ноября.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Если добычу нефти заморозят, цена вырастет до $60 за баррель — Марунич
    23:56 27.09.2016
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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что если на встрече ОПЕК договорятся о заморозке добычи нефти, то к концу 2016 года можно ожидать роста цен до 60 долларов за баррель.
    Штаб-квартира ОПЕК
    Рынок ждет итогов встречи стран-нефтепроизводителей в Алжире
    00:58 26.09.2016
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    Встреча, по мнению большинства опрошенных РИА Новости экспертов, не предвещает особых сюрпризов из-за продолжающихся разногласий между крупнейшими игроками рынка, в первую очередь - Саудовской Аравией и Ираном.
    Столкновения двух поездов в Алжире. Видео
    Столкновение двух поездов в Алжире 
    23:27 24.09.2016
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    На севере Алжира столкнулись два поезда, в результате чего один человек погиб и 78 пострадали. Отмечается, что двое находятся в очень тяжелом состоянии.
    Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС. Архивное фото
    При падении вертолета у границ Мали погибли 12 алжирских военных
    04:17 28.03.2016
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    По информации Министерства обороны Алжира, военный вертолет типа Mi-171 ВВС потерпел крушение в воскресенье, 27 марта 2016 года в 18.00 по Гринвичу (21.00 по Киеву) в ходе плановой разведывательной миссии.
    Спецоперация в Париже. Архивное фото
    Подозреваемый в парижских терактах взят под стражу в Алжире
    23:10 27.02.2016
    63Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
    Штаб-квартира ОПЕК
    ОПЕК соберется на экстренную встречу из-за падения цен на нефть
    18:15 10.08.2015
    330
    Цены на нефть упали более чем на 25% с пикового уровня 2015 года, отмеченного в июне. На долю ОПЕК приходится порядка 40% мировой добычи нефти. Средний объем добычи нефти государствами ОПЕК превышает действующую квоту ежемесячно с мая 2014 г.
    Футбол. Архивное фото
    Алжирская футбольная ассоциация запретила клубам покупать иностранцев
    02:58 27.07.2015
    40
    Как сообщается, решение по иностранным игрокам вызвано сложной финансовой ситуацией и достаточно малым размером бюджета на оплату зарплаты легионерам. Ассоциация решила прекратить отношения с иностранными игроками.
    Самолет
    Военный самолет потерпел крушение на юге Алжира, экипаж погиб - источник
    15:39 20.04.2015
    156
    Самолет выполнял полет в рамках совместной операции Туниса и Алжира по контролю пограничных районов. В ходе операции страны отслеживают передвижения группировок и боевиков, подозреваемых в терроризме.
    Беспорядки в Константиновке
    Константиновка, очевидец: водитель БМП был пьян в стельку
    16:13 17.03.2015
    1483Трагедия в Константиновке
    Местный житель Константиновки, где накануне произошла ужасная трагедия — погибла восьмилетняя девочка, — рассказал о смертельном ДТП и о том, что творилось в городе после случившегося.
    На месте гибели ребенка в результате ДТП в Константиновке
    Цветы и свечи на месте гибели ребенка в Константиновке 
    11:17 17.03.2015
    1786Трагедия в Константиновке
    Жители Константиновки Донецкой области принесли цветы и свечи к месту ДТП, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. Подробнее - в фоторепортаже с места трагедии.
    Организация стран–экспортеров нефти (ОПЕК). Инфографика
    ОПЕК: страны, политика и динамика цен на нефть 
    16:46 18.02.2015
    1029
    Когда и зачем была создана ОПЕК, какие страны в нее входят и как они влияют на мировые цены на нефть – об этом и не только в инфографике РИА Новости.
    Территория нефтяной компании
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла
    11:05 16.02.2015
    160
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу, 13 февраля, выросла на 3,11 доллара, или на 5,88%, - до 55,97 доллара за баррель с 52,86 доллара за баррель в предыдущий день торгов.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК снизилась до $45,19
    10:57 12.01.2015
    79
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу 9 января снизилась на 0,49 доллара, или на 1,07% - до 45,19 доллара за баррель с 45,68 доллара за баррель по сравнению с предыдущим днем торгов.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла до $56,06
    11:12 29.12.2014
    108
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло к югу от алжирской столицы
    11:34 23.12.2014
    69
    Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 11,4 километра.
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