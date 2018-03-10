ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако уровень добычи для отдельных стран еще не определен, решение будет принято на следующей встрече организации.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что если на встрече ОПЕК договорятся о заморозке добычи нефти, то к концу 2016 года можно ожидать роста цен до 60 долларов за баррель.
Встреча, по мнению большинства опрошенных РИА Новости экспертов, не предвещает особых сюрпризов из-за продолжающихся разногласий между крупнейшими игроками рынка, в первую очередь - Саудовской Аравией и Ираном.
По информации Министерства обороны Алжира, военный вертолет типа Mi-171 ВВС потерпел крушение в воскресенье, 27 марта 2016 года в 18.00 по Гринвичу (21.00 по Киеву) в ходе плановой разведывательной миссии.
Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
Цены на нефть упали более чем на 25% с пикового уровня 2015 года, отмеченного в июне. На долю ОПЕК приходится порядка 40% мировой добычи нефти. Средний объем добычи нефти государствами ОПЕК превышает действующую квоту ежемесячно с мая 2014 г.
Как сообщается, решение по иностранным игрокам вызвано сложной финансовой ситуацией и достаточно малым размером бюджета на оплату зарплаты легионерам. Ассоциация решила прекратить отношения с иностранными игроками.
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".