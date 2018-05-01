Кандидат в премьеры Армении Пашинян заявил о давлении на депутатов

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил во вторник о давлении, оказываемом на депутатов парламента вторым и третьим президентами страны Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном с целью срыва избрания главы правительства.

"Мы создали условия для достойного ухода Саргсяна и руководства Республиканской партии, но нашу терпимость восприняли как слабость. Согласно поступающим к нам сведениям, Серж Саргсян и Роберт Кочарян начали оказывать давление на депутатов, чтобы сорвать голосование", — сказал Пашинян, подчеркнув, что эти попытки тщетны.

Он призвал "прислушаться к голосу народа и проголосовать за его кандидата".

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА. После этого, на митинге своих сторонников на площади Республики будет отпразднована победа народа.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.