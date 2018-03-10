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    Алексей Кучеренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    17:57 06.03.2018
    914Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Власти провалили реформирование ЖКХ и теперь вынуждены сваливать аварии на теплотрассах на происки врагов. Однако объяснять народу, за что им приходится переплачивать коммуналку в 5-6 раз больше, становится все сложнее.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"
    13:09 06.03.2018
    1975Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Блоггеры и политологи отреагировали на предложения народных избранников наградить Андрея Коболева после решения Стокгольмского арбитража по газу, напомнив о многомиллионных премиях топ-чиновников.
    Поврежденный автомобиль Алексея Кучеренко
    Злоумышленники напали на автомобиль экс-министра ЖКХ
    11:11 03.12.2017
    699Днепр, Львов: взрывные события
    Неизвестные разбили стекло и порезали колесо в машине Алексея Кучеренко. Владелец поврежденного авто связывает инцидент c недавними резонансными заявлениями в эфире ток-шоу "Народ против" на одном из телеканалов.
    Дрова во внутреннем дворе Черновицкой ОГА
    Готовность к зиме №1. Во дворе Черновицкой ОГА заметили заготовки дров
    13:57 21.11.2017
    230
    В социальной сети Facebook обнародовано фото, как в Черновицкой областной государственной администрации идет подготовка к зиме.
    Счета ЖКХ
    Семь кругов ада и новый закон о ЖКУ
    07:16 14.11.2017
    5795Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В новом законе о жилищно-коммунальных услугах за все будут в ответе жильцы – на их плечи взваливается и содержание домовых счетчиков, и состояние домовых сетей, их будут штрафовать за долги и отключать от воды, газа и электричества.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Коммуналка "по-новому": развал инфраструктуры и возврат к буржуйкам
    08:18 17.10.2017
    4370Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Кабмин перенес на местную власть неприятное бремя — публично сообщить о невозможности содержать нынешнюю инфраструктуру ЖКХ. У городов нет столько денег, тогда как Киев отказался выдавать на это деньги.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Теплокоммунэнерго не готово к отопительному сезону - экс-министр
    03:11 07.10.2017
    291Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам Алексей Кучеренко, "из 1500 договоров, которые должны были подписать теплокоммунэнерго, подписано всего 400 - меньше трети".
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинцы должны сами заняться вопросом коммунальных услуг - экс-министр
    04:08 21.09.2017
    748Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам Алексей Кучеренко, законом "Про коммерческий учет коммунальных услуг" власти, по сути, "переложили все нерешенные проблемы старого многоквартирного дома внутрь самого дома".
    Кучеренко: платежки за коммунальные услуги по домовым счетчикам незаконны. Видео
    Экс-министр: платежки за комуслуги по домовым счетчикам незаконны 
    18:58 06.09.2017
    434
    Бывший-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "домовые счетчики незаконны", поэтому нелегально и выставление платежных документов на основании домовых счетчиков.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" должен быть ликвидирован - экс-министр
    06:21 02.09.2017
    740Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко подчеркнул, что ликвидация НАК "Нафтогаз Украины" должна стать главным тезисом будущего руководства государства и правительства.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Граждане не обязаны платить за придомовую территорию - экс-министр
    06:39 18.08.2017
    6634Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам Алексея Кучеренко, "придомовая территория абсолютно не принадлежит жителям и не имеет ни одного землеустроительного документа", а потому "должна содержаться за счет городского бюджета".
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Киевсовет подставил Кличко, повысив тарифы на услуги ЖКХ - эксперт
    02:25 18.08.2017
    652Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, повышение тарифов произошло на фоне постоянных уверений городских властей, что они не влияют на тарифную политику.
    Новые тарифы на газ станут неподъемными для населения – Кучеренко
    Новые тарифы на газ станут неподъемными для населения – экс-министр 
    20:00 19.07.2017
    1399
    Экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил во время пресс-конференции, что "Нафтогаз" требует повышения цены на газ на 19%.
    Вслед за июльским поднятием коммунальных тарифов вырастут налоги - эксперт. Видео
    Вслед за июльским поднятием коммуналки вырастут налоги - эксперт 
    17:00 22.06.2017
    844
    Экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "деньги на субсидии не берутся из воздуха, они берутся с налогов".
    Электричество
    Двукратный рост тарифов в Киеве ничем не обоснован - Кучеренко
    10:23 19.06.2017
    472Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Непонятно, почему возник вопрос повышения стоимости квартплаты, и неясно, в чем причина подобного повышения. Сейчас стоит вопрос о законности подобного повышения, заявил экс-министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    Кучеренко: отключение горячей воды - это нарушение Конституции
    11:33 07.06.2017
    805
    По мнению экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко, мало того, что киевлян незаконно лишили горячей воды, но при этом горожане оказались заложниками популизма Гройсмана, а городские власти самоустранились и лишь.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум
    14:49 24.02.2017
    625Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко подозревает компанию "Киевэнерго" в преступном сговоре с НКРЭКУ и намеренном завышении терифа на тепловую энергию для жителей столицы.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Рост цен на коммуналку: причин для "шоковой терапии" не было - эксперт
    02:13 19.02.2017
    1002Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в эфире ГС отметил, что среди причин, по которым население не может платить за услуги ЖКХ - низкий уровень оплаты труда населения.
    Кучеренко: в мире нет страны, где 60% населения пошло на cубсидии. Видео
    Кучеренко: в мире нет страны, где 60% населения пошло на cубсидии 
    05:19 03.12.2016
    2563Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Экс-министр по вопросам ЖКХ, президент Всеукраинской ассоциации собственников жилья Алексей Кучеренко заявил, что в мире нет страны, в которой 60% населения пошло на субсидирование.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    От постановления Кабмина по учету тепла в стране станет очень горячо - эксперт
    11:26 01.12.2016
    1319
    Экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире "ГС" заявил, что нерешенные проблемы учета и прозрачной цены на газ подрывают доверие к тарифной политике правительства.
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    Отопление
    "Прикрутил"? Получи холодные батареи
    17:57 06.03.2018
    914
    Власти провалили реформирование ЖКХ и теперь вынуждены сваливать аварии на теплотрассах на происки врагов. Однако объяснять народу, за что им приходится переплачивать коммуналку в 5-6 раз больше, становится все сложнее.
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