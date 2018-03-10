Власти провалили реформирование ЖКХ и теперь вынуждены сваливать аварии на теплотрассах на происки врагов. Однако объяснять народу, за что им приходится переплачивать коммуналку в 5-6 раз больше, становится все сложнее.
Неизвестные разбили стекло и порезали колесо в машине Алексея Кучеренко. Владелец поврежденного авто связывает инцидент c недавними резонансными заявлениями в эфире ток-шоу "Народ против" на одном из телеканалов.
В новом законе о жилищно-коммунальных услугах за все будут в ответе жильцы – на их плечи взваливается и содержание домовых счетчиков, и состояние домовых сетей, их будут штрафовать за долги и отключать от воды, газа и электричества.
Кабмин перенес на местную власть неприятное бремя — публично сообщить о невозможности содержать нынешнюю инфраструктуру ЖКХ. У городов нет столько денег, тогда как Киев отказался выдавать на это деньги.
Бывший-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "домовые счетчики незаконны", поэтому нелегально и выставление платежных документов на основании домовых счетчиков.
По словам бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, повышение тарифов произошло на фоне постоянных уверений городских властей, что они не влияют на тарифную политику.
Непонятно, почему возник вопрос повышения стоимости квартплаты, и неясно, в чем причина подобного повышения. Сейчас стоит вопрос о законности подобного повышения, заявил экс-министр Украины по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.
По мнению экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко, мало того, что киевлян незаконно лишили горячей воды, но при этом горожане оказались заложниками популизма Гройсмана, а городские власти самоустранились и лишь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власти провалили реформирование ЖКХ и теперь вынуждены сваливать аварии на теплотрассах на происки врагов. Однако объяснять народу, за что им приходится переплачивать коммуналку в 5-6 раз больше, становится все сложнее.