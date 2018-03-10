Согласно данным, по предварительному заключению, мужчина скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.
Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян в эфире "ГС" сообщил, что оппозиционные лидеры и партии старой формации дискредитировали себя, поэтому молодое поколение армянских оппозиционеров уже стремится занять их место.
Один из руководителей группы Варужан Аветисян заявил, что у группы были два варианта: вести бои с полицией и пролить кровь людей, которые имеют мало общего с режимом, или оставаться в статусе военнопленных.
Группа заявила, что если это предложение не будет принято, вся ответственность за возможное кровопролитие будет возложена на власти: "Мы просим наш народ сделать все возможное, чтобы наше предложение было принято".
Накануне в Норвегии разбился туристический автобус с украинцами, один человек погиб. В этот же день в Техасе загорелся и упал воздушный шар с 16 людьми. Помимо этого вчера виновника смертельного ДТП в Харькове едва не лишили жизни за содеянное.
Глядя на возрастающий риск эскалации, ОБСЕ призывает все стороны проявлять максимальную воздержанность от насилия и воздерживаться от провокаций, говорится в заявлении главы офиса организации в Ереване.
Ранее полиция обратилась к митингующим с требованием освободить проспект Баграмяна, так как они нарушают общественный порядок, в противном случае стражи порядка предупредила о возможности применения мер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ситуация в Ереване накалилась после того, как сторонники захвативших здание вооруженных лиц потребовали решить вопрос с их питанием. В частности, они хотят, чтобы еду им подвозили не полицейские, а депутат Пашинян.
В Ереване в районе Эребуни группа вооруженных людей проникла на территорию патрульно-постового полка полиции и захватила в заложники нескольких полицейских. Группа требует отставки президента Сержа Саргсяна.
Взрыв был такой силы, что его было слышно в домах соседнего административного района Арабкир. По данным МЧС, автобус работал на дизеле, и газ не мог стать причиной взрыва. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Около трех десятков участников несанкционированного протеста оставались ночевать в центре Еревана на площади Свободы, один из протестующих зашил себе рот, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полиция ждет, что участники акции протеста против подорожания электроэнергии, митингующие на проспекте Маршала Баграмяна в Ереване, сами разойдутся, заявил заместитель начальника полиции армянской столицы Валерий Осипян журналистам.
В знак протеста вооруженная группа, захватившая здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, сожгла полицейскую "Газель", сообщил член оппозиционной организации "Учредительный парламент" Алек Енигомшян.
Вооруженные люди в Ереване, на прошлой неделе захватившие отделение полиции, отказались сдаваться до выполнения их требований. По последним данным, все полицейские-заложники освобождены, однако вооруженная группа продолжает оставаться в здании.
Ситуация накалилась после того, как сторонники захвативших здание вооруженных лиц потребовали решить вопрос с их питанием. Митингующие перегородили улицу мусорными баками. Шеренга полицейских остается на своем месте.
Требованием вооруженной группы является освобождение координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, задержанного по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Один полицейский погиб, двое ранены при захвате группой вооруженных лиц здания патрульно-постовой службы полиции в районе Эребуни в Ереване, спецназ освободил двух заложников, сообщает Служба национальной безопасности Армении.
Шествие ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошло в Ереване. Участники почтили память жертв минутой молчания на площади Свободы в центре Еревана. Граждане страны призывали Турцию признать геноцид армян.
Активисты движения против подорожания электроэнергии "Вставай, Армения!" вечером в понедельник начали 72-часовой "сидячий пикет" на территории сквера, примыкающего к площади Республики в центре Еревана.
Акция протеста началась в минувшую пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник рано утром полицейские с применением спецтехники разогнали демонстрантов.
Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване начали шествие к проспекту Баграмяна, где находится резиденции президента Армении. По некоторым оценкам, число собравшихся превышает несколько тысяч человек.
В Ереване рано утром во вторник сотрудники полиции с применением водометов разогнали акцию протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Подробнее о разгоне и задержаниях митингующих под резиденцией президента Армении смотрите в видео.