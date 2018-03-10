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    Ереван

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 171
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    Коньяк
    В Ереване произошло нелепое ограбление: вор напился коньяка и уснул
    12:16 01.02.2018
    324
    Добычей преступника, взломавшего ресторан "Дикий рай", стали пять бутылок коньяка "Наири" 25-летней выдержки, водка Absolute, а также 30 литров компота.
    Топ модель СНГ-2017
    Горячие штучки. В Армении прошел конкурс красоты "Топ модель СНГ-2017" 
    14:37 11.12.2017
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    Международный конкурс красоты "Топ-Модель СНГ" состоялся в Ереване. В столицу Армении приехали 21 участница из стран СНГ и Прибалтики.
    Сотрудники правоохранительных органов Еревана
    В гостинице Еревана скончался российский военный
    15:14 02.01.2017
    211
    Согласно данным, по предварительному заключению, мужчина скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    В Ереване скончался полицейский, раненный при нападении на полк ППС
    19:13 13.08.2016
    61Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Получивший тяжелые ранения 17 июля при нападении на полк ППС армянский полицейский перенес четыре операции, но врачам спасти его не удалось, сообщил глава пресс-службы полиции Ашот Агаронян.
    Митинг в Ереване
    Митинг в поддержку группы, захватившей здание ППС, прошел в Ереване
    02:14 04.08.2016
    73Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Митинг на площади Свободы вел Арутюн Агламазян, представитель оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент", в которой состоят некоторые члены вооруженной группы.
    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции
    Армения: спецкор о том, как беспорядки меняют жизнь страны
    11:24 02.08.2016
    645Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян в эфире "ГС" сообщил, что оппозиционные лидеры и партии старой формации дискредитировали себя, поэтому молодое поколение армянских оппозиционеров уже стремится занять их место.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото
    Чем вызваны протесты и беспорядки в Армении
    09:14 01.08.2016
    1157Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    В Армении неспокойно. В Ереване протесты, в зоне карабахского конфликта обострение. О причинах происходящего и аналогиях с Украиной, в эфире 106 FM рассказал политолог-международник Владимир Воля.
    Полиция показала, как сдавались члены вооруженной группы в Ереване
    Полиция показала, как сдавались члены вооруженной группы в Ереване 
    03:59 01.08.2016
    325Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Полиция Армении разместила на видеохостингах кадры, на которых запечатлен момент сдачи оружия группой людей "Сасна Црер", захвативших 17 июля здание полка ППС на улице Мовсеса Хоренаци в Ереване.
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Троих раненых членов вооруженной группы в Ереване направили в больницу
    02:15 01.08.2016
    29Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Служба национальной безопасности Армении до этого сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы в Ереване.
    Ситуация в Ереване возле захваченного полка ППС
    СНБ Армении заявила об аресте всей группы, захватившей полк ППС в Ереване
    20:38 31.07.2016
    374Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Служба национальной безопасности Армении заявляет об окончании проведенной 30 и 31 июля антитеррористической операции по освобождению территории полка патрульно-постовой службы полиции.
    Члены группы Сасна црер на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Группа, захватившая здание полка ППС в Ереване, решила сдаться - СМИ
    19:55 31.07.2016
    204Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Один из руководителей группы Варужан Аветисян заявил, что у группы были два варианта: вести бои с полицией и пролить кровь людей, которые имеют мало общего с режимом, или оставаться в статусе военнопленных.
    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции
    Один из раненых членов вооруженной группы в Ереване впал в кому
    16:38 31.07.2016
    90Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    В воскресенье утром, 17 июля, группа вооруженных людей проникла на территорию патрульно-постового полка полиции Армении и удерживает находящихся там людей.
    Ситуация в Ереване после захвата здания полиции
    Суд арестовал на два месяца лидера вооруженной группы в Ереване
    13:48 31.07.2016
    376Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    По словам адвоката, "суд общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк Мараш вынес решение применить меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Павла Манукяна".
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Вооруженная группа в Ереване заявила, что готова к переговорам
    12:17 31.07.2016
    174Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Группа заявила, что если это предложение не будет принято, вся ответственность за возможное кровопролитие будет возложена на власти: "Мы просим наш народ сделать все возможное, чтобы наше предложение было принято".
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Минздрав Армении: все находившиеся в заложниках медики освобождены
    10:56 31.07.2016
    117Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Минздрав Армении 27 июля заявил, что вооруженная группа взяла в заложники четырех сотрудников скорой помощи, прибывших на захваченную территорию полка для оказания помощи раненым, в том числе женщину.
    Задержание Александра Ефремова
    Хроника 30 июля: задержание Ефремова, ДТП с украинцами в Норвегии
    09:57 31.07.2016
    874Дело Ефремова. Первый пошел?
    Накануне в Норвегии разбился туристический автобус с украинцами, один человек погиб. В этот же день в Техасе загорелся и упал воздушный шар с 16 людьми. Помимо этого вчера виновника смертельного ДТП в Харькове едва не лишили жизни за содеянное.
    Автомобиль ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ просит конфликтующие стороны в Ереване избегать насилия и провокаций
    04:15 31.07.2016
    63Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Глядя на возрастающий риск эскалации, ОБСЕ призывает все стороны проявлять максимальную воздержанность от насилия и воздерживаться от провокаций, говорится в заявлении главы офиса организации в Ереване.
    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции
    Демонстранты в Ереване выполнили требование полиции
    23:59 30.07.2016
    185Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Ранее полиция обратилась к митингующим с требованием освободить проспект Баграмяна, так как они нарушают общественный порядок, в противном случае стражи порядка предупредила о возможности применения мер.
    Ситуация близ захваченного в Ереване здания полка полиции. Архивное фото
    Неизвестный попытался поджечь себя на митинге в Ереване
    22:55 30.07.2016
    104Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    Мужчина попытался поджечь себя на митинге, однако пртестующие быстро сумели погасить огонь. Подъехала полицейская машина, чтобы увезти его, однако он отказался садиться в нее.
    Журналисты побывали на территории захваченного полка ППС в Ереване
    Вооруженная группа в Ереване открыла стрельбу, погиб полицейский
    18:35 30.07.2016
    434Столкновения в Ереване после захвата отделения полиции
    В результате стрельбы со стороны полка ППС погиб служащий войск полиции Юра Тепаносян, 1986 года рождения, который находился в машине на расстоянии 350-400 метров.
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