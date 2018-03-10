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    ДТЭК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 186
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    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    От Ленина к RABам тарифов
    17:51 31.01.2018
    686Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В ЕС применяется RAB-тариф, который называют стимулирующим. Смысл в том, что регулятор устанавливает величину необходимого дохода (ставки доходности) компании на старые и новые активы: подстанции, линии передач и прочее. У нас же...
    Ринат Ахметов
    Государственное "Центрэнерго" отказалось закупать уголь у Ахметова
    18:47 24.01.2018
    566
    В энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова заявили, что "Центрэнерго", начиная с декабря 2017 года, нарушает условия модели встречных поставок угля, работавшей в течение последних лет.
    ДТЭК Днепроблэнерго
    НКРЭКП намерена покрыть 1,5 млрд долгов компаний Ахметова - СМИ
    22:48 06.01.2018
    432
    По данным СМИ, большую часть денег - 1,48 млрд грн. - получат компании Рината Ахметова ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" (374,91 млн грн), ПАО "ДТЭК Западэнерго" (744,63 млн грн), ООО "ДТЭК Востокэнерго" (360,26 млн грн.).
    Электричество
    Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии
    14:55 30.12.2017
    2356Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Власти решили на Новый год подложить украинцам "подарок" в виде повышения на 16,2% тарифов на электроэнергию. По разным оценкам, новые тарифы позволят Ринату Ахметову заработать 10 млрд грн за счет украинских потребителей.
    В Одесскую область прибыло судно с углем из США
    Новая партия угля из США прибыла в Украину
    11:19 20.11.2017
    167Веерные отключения электричества в Украине.
    Порт "Черноморск" принял балкер с 75 тысячами тонн угля марки Г из США. Топливо направят Ладыжинскую и Запорожскую ТЭС.
    Уголь
    В Украину доставили 75 000 тонн антрацита из ЮАР
    18:15 22.10.2017
    352
    Порт "Южный" принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК, сообщает пресс-служба компании. После разгрузки уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС.
    Первое судно с американский углем зашло в порт Украины
    Уголь из США доставлен: взлетят ли тарифы?
    13:07 14.09.2017
    771Украина в тисках энергозависимости
    На складах угля накапливается больше, чем в 2016 году, но хватит ли его, зависит от того, какая будет зима в Европе, подчеркнул эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах
    10:11 29.08.2017
    1427Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплата субсидий сравнима с топкой ассигнаций и с таким же успехом вместо использования газа можно забрасывать в котлы гривну, считает эксперт Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    НАБУ должно заняться тарифами для населения - эксперт
    00:11 27.08.2017
    699
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что "Роттердам+" абсолютно идентичен формуле образования цены на газ для населения, а решения по ним принимались во время переговоров с МВФ.
    Ситуация на Луганской ТЭС
    Холдинг Ахметова требует суд отменить чрезвычайные меры в энергетике
    12:46 12.07.2017
    519Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    ДТЭК считает, что продолжение действия Кабмина приводят к срыву подготовки компании к отопительному сезону 2017/2018. Сообщается, что иск был зарегистрирован в суде 10 июля.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Кабмину следует ограничить будущий рост тарифов в Украине - Землянский
    03:43 14.06.2017
    264Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире Голоса Столицы спрогнозировал, что рост тарифов на электроэнергию в Украине - неизбежен.
    На топливно-энергетическом предприятии
    Энергетика Украины работает на Ахметова. А Порошенко? А он в доле
    19:17 01.06.2017
    2692
    Стремительный рост цен на энергию тепловиков дал весьма положительные результаты, конечно, не для граждан страны, а для ДТЭК. Если 2015 год эта фирма окончила с огромными убытками и внешними кредитными долгами на сумму 3 млрд долларов, то сейчас ДТЭК извлекает неплохие прибыли.
    Бурштынская ТЭС
    ДТЭК Ахметова требует от правоохранителей оценить "угрозы" Семенченко
    22:20 26.05.2017
    1303Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Энергокомпания считает, что действия депутата Семена Семенченко можно расценивать "как диверсию против энергетической безопасности Украины и процесса восстановления экономики страны".
    Криворожская ТЭС
    ДТЭК: две ТЭС возобновляют работу после вынужденной остановки
    20:47 26.05.2017
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    Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    ДТЭК получает "чаевые" от формулы "Роттердам+" - Харченко
    02:59 09.05.2017
    586
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК ежегодно получают 15 млн гривен "чаевых" от поставок угля по формуле "Роттердам +".
    Уголь
    ДТЭК начал поставки антрацита на украинские ТЭС со своих шахт в России
    18:40 05.05.2017
    1427Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
    Уголь
    ДТЭК откажется от антрацита на Приднестровской ТЭС
    04:48 28.04.2017
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    Генеральный директор компании Максим Тимченко проинформировал, что на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС на уголь марки "Г".
    Ситуация на Луганской ТЭС
    ДТЭК сообщил о покупке 600 тыс тонн антрацита из ЮАР
    17:51 13.04.2017
    442Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    ДТЭК сообщает, что прибытие первого судна в Украину с 75 тысячами тонн антрацита ожидается в июне. В компании отметили, что таким образом она начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.
    Молоток судьи
    Киевский суд арестовал имущество ДТЭК в ЛДНР
    14:34 07.04.2017
    696Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Решение суда касается, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. В ДТЭК сообщили, что постановление накладывает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование имущества.
    Предприятия ДТЭК в Донбассе. Архивное фото
    В ДНР обвинили ДТЭК в попытке саботажа
    04:49 31.03.2017
    1250Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В компании ДТЭК заявили о возможной опасности работы на предприятиях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на которых было введено внешнее управление. В ДНР считают такие заявления необоснованными.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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