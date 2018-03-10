В ЕС применяется RAB-тариф, который называют стимулирующим. Смысл в том, что регулятор устанавливает величину необходимого дохода (ставки доходности) компании на старые и новые активы: подстанции, линии передач и прочее. У нас же...
По данным СМИ, большую часть денег - 1,48 млрд грн. - получат компании Рината Ахметова ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" (374,91 млн грн), ПАО "ДТЭК Западэнерго" (744,63 млн грн), ООО "ДТЭК Востокэнерго" (360,26 млн грн.).
Власти решили на Новый год подложить украинцам "подарок" в виде повышения на 16,2% тарифов на электроэнергию. По разным оценкам, новые тарифы позволят Ринату Ахметову заработать 10 млрд грн за счет украинских потребителей.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что "Роттердам+" абсолютно идентичен формуле образования цены на газ для населения, а решения по ним принимались во время переговоров с МВФ.
Стремительный рост цен на энергию тепловиков дал весьма положительные результаты, конечно, не для граждан страны, а для ДТЭК. Если 2015 год эта фирма окончила с огромными убытками и внешними кредитными долгами на сумму 3 млрд долларов, то сейчас ДТЭК извлекает неплохие прибыли.
Согласно заявлению ДТЭК, на данный момент на складах Приднепровской и Криворожской ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.
Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК ежегодно получают 15 млн гривен "чаевых" от поставок угля по формуле "Роттердам +".
По информации пресс-службы "ДТЭК Энерго", до начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления "Обуховское".
ДТЭК сообщает, что прибытие первого судна в Украину с 75 тысячами тонн антрацита ожидается в июне. В компании отметили, что таким образом она начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.
Решение суда касается, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. В ДТЭК сообщили, что постановление накладывает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование имущества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".