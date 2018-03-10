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    Андрей Портнов (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Андрей Коболев. Архивное фото
    Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"
    13:09 06.03.2018
    1975Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Блоггеры и политологи отреагировали на предложения народных избранников наградить Андрея Коболева после решения Стокгольмского арбитража по газу, напомнив о многомиллионных премиях топ-чиновников.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности
    07:12 26.02.2018
    5102Политический кризис: страна в тупике
    Президент похвастался либо несуществующими, либо очень спорными успехами, отмечает юрист Андрей Портнов. Например, приватизацией, которая подается как прорыв уже 4 года, но так и не началась.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Портнов : через семь дней фото Гужвы будет на сайте Интерпола
    15:43 06.02.2018
    651Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам Андрея Портнова, вскоре последует официальное объявление Игоря Гужвы в международный розыск и публикация данных на него на сайте Интерпола. Портнов уверен, что в будущем удастся доказать, что Гужву преследуют по политическим мотивам.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - Порошенко: привыкайте, историю с Гужвой вы уже проиграли
    13:37 02.02.2018
    3111Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Юрист Андрей Портнов считает, что Игорю Гужве "нигде и ничего не грозит", а все последующие действия - "это уже ваши внутренние состязания между прокурорами, судьями и порохоботами".
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Активисты под телеканалом ZIK возмущались появлением Портнова в эфире 
    14:04 24.01.2018
    788Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Киеве активисты собрались у здания телеканала ZIK. Несколько десятков человек агрессивно выражали свое несогласие с редакционной политикой канала и требовали срочных кадровых решений.
    Прямой эфир телеканала ZIK с Андреем Портновым
    Телеканал ZIK сообщил об угрозах со стороны нардепов после эфира с Портновым
    11:28 24.01.2018
    1277Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов прокомментировал травлю телеканала ZIK
    07:36 24.01.2018
    1963Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Андрей Портнов отметил, что основная претензия "президентских ботов" - интервью с ним в годовщину первых убийств в центре Киева. При этом он подчеркнул, что "к убийству первых активистов причастны именно функционеры Майдана".
    Прямой эфир телеканала ZIK с Андреем Портновым
    Под офисом ZIK пройдет акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко
    13:24 23.01.2018
    955Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Организаторы акции утверждают, что недопустим показ интервью с Андреем Портновым в годовщину убийства Сергея Нигояна во время Евромайдана. От телеканала требуют увольнения Влащенко и извинений.
    Андрей Портнов
    После скандала на ZIK Портнов пообещал Порошенко почаще записывать интервью
    11:03 23.01.2018
    1593Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", - пообещал бывший заместитель главы Администрации президента.
    Нардеп со скандалом покинул студию из-за виртуального Портнова. Видео
    Нардеп со скандалом покинул студию из-за "виртуального Портнова" 
    09:33 23.01.2018
    1901Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Новая афера от Порошенко
    16:00 26.12.2017
    2996Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Президент внес в Раду закон об антикоррупционном суде, который может теоретически заработать в 2019-м году, а "в тихую" создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас, пишет юрист Андрей Портнов.
    Задержание Михаила Саакашвили. Архивное фото
    Ни один суд не посадит Саакашвили - Портнов
    07:50 11.12.2017
    2396Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Если Саакашвили все же посадят под домашний арест, ему следует запретить не только доступ в интернет, но и выход на балкон - иначе он будет проводить митинги на балконе, полагает юрист Андрей Портнов, комментируя задержание экс-президента Грузии.
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку. Видео
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку 
    17:25 08.12.2017
    2277Политический кризис: страна в тупике
    Юрист Андрей Портнов выложил в Facebook видео, как человек, похожий на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе.
    Игорь Бойко
    Владелец "Житомирской кондфабрики" попросил помощи у международного трибунала
    01:29 04.12.2017
    1250Днепр, Львов: взрывные события
    По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: а вы заметили "дело на 200 миллионов" в Укроборонпроме?
    19:11 02.11.2017
    1465Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Сообщения ГПУ об обысках в "Укроборопроме" прошли незамеченными, потому что в это же время начали обсуждать более громкие события - взрывы, убийства и резонансные задержания, подчеркивает юрист Андрей Портнов.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Портнов: в деле Вороненкова власти стыдно сказать правду
    10:24 11.10.2017
    2481Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Убийство Вороненкова действительно раскрыто, но только в части исполнителей - украинских патриотов, уверен юрист Андрей Портнов. Но признаться в этом руководителям силовых служб стыдно, считает он.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Тренды дня: убийство Вороненкова, и здесь "прогнулись" под Кремль
    12:26 10.10.2017
    1196Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве в центре Киева бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова раскрыто. Эксперты и аналитики проанализировали озвученные Луценко результаты следствия.
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда. Архивное фото
    Васильца и Тимонина осудили за высказывания против Майдана - Портнов
    02:08 29.09.2017
    928Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Суд приговорил их к 9 годам лишения свободы.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Портнов: встреча Порошенко с Трампом - обычное очковтирательство
    09:28 24.09.2017
    3371Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Встреча Порошенко с Трампом - обычное протокольное очковтирательство, считает юрист Андрей Портнов. По его словам, не важно, куда вы ездите, о чем разговариваете, ведь от этого ничего не поменяется.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Порошенко в США, а в Украине все стабильно: убивают и грабят - Портнов
    18:31 19.09.2017
    2474Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Юрист Андрей Портнов предположил, что во время рабочего визита президента Петра Порошенко в США в Украине все останется по-прежнему: "что-то украдут патриоты, активисты что-то снесут и поломают".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности
    07:12 26.02.2018
    5102
    Президент похвастался либо несуществующими, либо очень спорными успехами, отмечает юрист Андрей Портнов. Например, приватизацией, которая подается как прорыв уже 4 года, но так и не началась.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"
    13:09 06.03.2018
    1975
    Блоггеры и политологи отреагировали на предложения народных избранников наградить Андрея Коболева после решения Стокгольмского арбитража по газу, напомнив о многомиллионных премиях топ-чиновников.
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