По словам Андрея Портнова, вскоре последует официальное объявление Игоря Гужвы в международный розыск и публикация данных на него на сайте Интерпола. Портнов уверен, что в будущем удастся доказать, что Гужву преследуют по политическим мотивам.
По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
Андрей Портнов отметил, что основная претензия "президентских ботов" - интервью с ним в годовщину первых убийств в центре Киева. При этом он подчеркнул, что "к убийству первых активистов причастны именно функционеры Майдана".
Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Президент внес в Раду закон об антикоррупционном суде, который может теоретически заработать в 2019-м году, а "в тихую" создал свой собственный, который начнет работать прямо сейчас, пишет юрист Андрей Портнов.
Если Саакашвили все же посадят под домашний арест, ему следует запретить не только доступ в интернет, но и выход на балкон - иначе он будет проводить митинги на балконе, полагает юрист Андрей Портнов, комментируя задержание экс-президента Грузии.
По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
Сообщения ГПУ об обысках в "Укроборопроме" прошли незамеченными, потому что в это же время начали обсуждать более громкие события - взрывы, убийства и резонансные задержания, подчеркивает юрист Андрей Портнов.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве в центре Киева бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова раскрыто. Эксперты и аналитики проанализировали озвученные Луценко результаты следствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Народный депутат Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации Виктора Януковича.
Евросоюз продлил на срок от шести месяцев до года санкции против Виктора Януковича и 17 его приближенных, которые были введены год назад в связи с обвинениями в хищении госсредств, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.