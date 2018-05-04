Портнов рассказал подробности о ранении работника СБУ в Киеве

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Работник Службы безопасности Украины получил ранение не при исполнении служебных обязанностей, заявил бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов со ссылкой на свои источники.

Накануне сообщалось, что в Киеве в Дарницком районе неизвестные кавказской внешности ранили работника СБУ. По данным полиции, он входил в комиссию, которая проверяла работу "для проведения замеров паркомест".

"СМИ написали, что сегодня в Киеве был ранен сотрудник СБУ. Только забыли сообщить, что ранен он был не при выполнении боевого задания, а в результате встречи с чиновниками из управления земельных ресурсов, аудиторской службы и компании парковочного сервиса. Ни один из видов деятельности этих чиновников не относится к компетенции спецслужбы. Ключевые слова этого происшествия — земля, деньги и парковочные места. Иными словами — шкура и нажива", — уверен Портнов.