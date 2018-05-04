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    Портнов рассказал подробности о ранении работника СБУ в Киеве

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    По словам бывшего заместителя главы Администрации президента Украины, работник спецслужбы не находился при исполнении: контроль работы парковок не относится к компетенции СБУ.
    В Киеве на автостоянке в результате конфликта ранен сотрудник СБУ
    Полиция Киева

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Работник Службы безопасности Украины получил ранение не при исполнении служебных обязанностей, заявил бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов со ссылкой на свои источники.

    Накануне сообщалось, что в Киеве в Дарницком районе неизвестные кавказской внешности ранили работника СБУ. По данным полиции, он входил в комиссию, которая проверяла работу "для проведения замеров паркомест".

    "СМИ написали, что сегодня в Киеве был ранен сотрудник СБУ. Только забыли сообщить, что ранен он был не при выполнении боевого задания, а в результате встречи с чиновниками из управления земельных ресурсов, аудиторской службы и компании парковочного сервиса. Ни один из видов деятельности этих чиновников не относится к компетенции спецслужбы. Ключевые слова этого происшествия — земля, деньги и парковочные места. Иными словами — шкура и нажива", — уверен Портнов.

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