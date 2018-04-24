наверх
24.04.201813:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко уволил руководителя СБУ в Донбассе

    (обновлено: )45601
    На сайте президента Украины опубликован указ об увольнении начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Причины увольнения не названы.
    25 годовщина создания СБУ
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Начальник Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олег Козловский уволен, говорится на сайте президента Украины во вторник.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Почему нельзя уволить Супрун?

    Указ об увольнении Козловского подписан Петром Порошенко.

    "Освободить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", — говорится на сайте главы государства.

    Напомним, в минувшем году Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

    Кроме того, Петр Порошенко заявлял, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку