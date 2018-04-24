Порошенко уволил руководителя СБУ в Донбассе

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Начальник Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олег Козловский уволен, говорится на сайте президента Украины во вторник.

Указ об увольнении Козловского подписан Петром Порошенко.

"Освободить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", — говорится на сайте главы государства.

Напомним, в минувшем году Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Кроме того, Петр Порошенко заявлял, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.