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    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры

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    Национальное антикоррупционного бюро Украины выложило оперативное видео в деле задержанного на взятке в 47,5 тысячи долларов должностного лица Главного управления СБУ в Киеве и области.
    НАБУ/Youtube

    "Учитывая общественный резонанс, (…) Национальное бюро обнародует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики", — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

    В ведомстве напомнили, что по результатам этих действий 24 апреля детективы разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления СБУ в столице и области на получении неправомерной выгоды в размере 47,5 тысячи долларов.

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    "Эти средства должностное лицо СБУ получило от посредников за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить свидетельства на постоянное или временное проживание на территории Украины", — сообщает пресс-служба.

    Ранее СБУ сообщила, что предоставляет полное содействие НАБУ по делу задержанного на крупной взятке сотрудника столичного главка.

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