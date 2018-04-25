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    Названо имя взяточника из СБУ, у него найден кокаин - СМИ

    (обновлено: )20602
    Подозреваемым оказался майор Службы безопасности Украины, который является начальником сектора и служит в Главном Управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Работника спецслужбы подозревают в вымогательстве у иностранцев 50 тысяч долларов.
    Работник СБУ, задержанный в Киеве по подозрению в получении взятки
    Фото Страна.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду стало известно, что задержанным в Киеве по подозрению во взятке оказался майор Службы безопасности Украины Александр Карамушка, сообщает Страна.ua со ссылкой на свои источники.

    Вечером 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро на улице Саксаганского в Киеве задержала работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев.

    На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег". Судя по опубликованным фото, Карамушка является начальником сектора и служит в Главном Управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

    Фото Страна.ua
    Наркотики, деньги и личные вещи, изъятые у работника СБУ в Киеве

    Официальный комментарий СБУ о взятке был опубликован ранее. Спикер ведомства Елена Гитлянская заявила, что в спецсдужбе проводится очистка от предателей и коррупционеров. "За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — сообщила Гитлянская.

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    Днем ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки в размере 1000 долларов.

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