Названо имя взяточника из СБУ, у него найден кокаин - СМИ

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В среду стало известно, что задержанным в Киеве по подозрению во взятке оказался майор Службы безопасности Украины Александр Карамушка, сообщает Страна.ua со ссылкой на свои источники.

Вечером 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро на улице Саксаганского в Киеве задержала работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев.

На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег". Судя по опубликованным фото, Карамушка является начальником сектора и служит в Главном Управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Фото Страна.ua Наркотики, деньги и личные вещи, изъятые у работника СБУ в Киеве

Официальный комментарий СБУ о взятке был опубликован ранее. Спикер ведомства Елена Гитлянская заявила, что в спецсдужбе проводится очистка от предателей и коррупционеров. "За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", — сообщила Гитлянская.

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Днем ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки в размере 1000 долларов.