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    Общество

    СБУ разоблачила группировку, выдававшую паспорта членам ИГ

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    По данным СБУ, организаторы схемы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика.
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
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    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявил заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко.

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    "СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан со стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ. Легализация обеспечивалась путем изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании подделанных внутренних паспортов", — сообщил Кононенко в четверг на брифинге.

    Сообщается, что организаторы схемы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика. На основании подделанного документа на территории Украины изготовлялся настоящий паспорт гражданина страны для выезда за границу.

    СБУ установила 4 человека, причастных к деятельности этой схемы, три из них сотрудничают со следствием, четвертый – скрывается в Крыму. Кроме этого правоохранители выявили лабораторию, где проводилась подделка документов. В ходе санкционированных обысков изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, десять миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы Украины, 32 справки об взятии на учет переселенцев в Украине.

    Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве экс-налоговика, подделывавшего документы.

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