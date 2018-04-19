СБУ разоблачила группировку, выдававшую паспорта членам ИГ

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявил заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко.

"СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан со стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ. Легализация обеспечивалась путем изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании подделанных внутренних паспортов", — сообщил Кононенко в четверг на брифинге.

Сообщается, что организаторы схемы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика. На основании подделанного документа на территории Украины изготовлялся настоящий паспорт гражданина страны для выезда за границу.

СБУ установила 4 человека, причастных к деятельности этой схемы, три из них сотрудничают со следствием, четвертый – скрывается в Крыму. Кроме этого правоохранители выявили лабораторию, где проводилась подделка документов. В ходе санкционированных обысков изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, десять миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы Украины, 32 справки об взятии на учет переселенцев в Украине.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве экс-налоговика, подделывавшего документы.