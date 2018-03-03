В НБУ сообщили, какую купюру чаще всего подделывают

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.

"Так, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро", — сообщает НБУ.

Нацбанк, facebook Как подделывают банкноты гривны и валюту в Украине

Регулятор сообщает, что чаще всего подделывают купюру номиналом в 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7%); 100 грн (17%); 50 грн (13%).

Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.

В конце 2017 года сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. Сообщалось, что с июня прошлого года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.