Саакашвили лишили гражданства на основе поддельного заявления - адвокат

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на основании поддельного заявления, утверждает адвокат политика Назар Кульчицкий.

Ранее в пятницу Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили о признании неправомерным указа Порошенко о лишении политика украинского гражданства.

На заседании адвокаты Саакашвили заявили, что в материалах дела имеется поддельное заявление политика с просьбой об украинском гражданстве. "Мы указываем на то, что в заявлении стоит поддельная подпись Саакашвили", — сказал Кульчицкий. При этом настоящее заявление политика в деле отсутствует, добавил он.

Именно поддельное заявление, по мнению адвокатов, стало главным основанием для лишения политика гражданства, так как в нем не указано, что в Грузии в отношении Саакашвили есть уголовные дела. "Михаил Саакашвили подписывал такое заявление перед получением украинского гражданства, но в нем указывалось наличие уголовных дел", — подчеркнул адвокат.

Представители Саакашвили также утверждают, что некоторые документы, предоставленные Государственной миграционной службой, "оформлены задним числом".

По словам адвоката политика Руслана Чернолуцкого, решение президента Украины о лишении Саакашвили гражданства — это политическое преследование. Адвокат отметил, что Саакашвили сейчас не может вести политическую деятельность в Украине. "Сегодня благодаря этому незаконному указу он (Саакашвили — ред.) является лицом без гражданства и ограничен в своих правах", — сказал Чернолуцкий.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.