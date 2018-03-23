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    Саакашвили лишили гражданства на основе поддельного заявления - адвокат

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (946)

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    На заседании суда адвокаты Михаила Саакашвили заявили, что в материалах дела имеется поддельное заявление политика с просьбой об украинском гражданстве.
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на основании поддельного заявления, утверждает адвокат политика Назар Кульчицкий.

    Ранее в пятницу Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили о признании неправомерным указа Порошенко о лишении политика украинского гражданства.

    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
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    На заседании адвокаты Саакашвили заявили, что в материалах дела имеется поддельное заявление политика с просьбой об украинском гражданстве. "Мы указываем на то, что в заявлении стоит поддельная подпись Саакашвили", — сказал Кульчицкий. При этом настоящее заявление политика в деле отсутствует, добавил он.

    Именно поддельное заявление, по мнению адвокатов, стало главным основанием для лишения политика гражданства, так как в нем не указано, что в Грузии в отношении Саакашвили есть уголовные дела. "Михаил Саакашвили подписывал такое заявление перед получением украинского гражданства, но в нем указывалось наличие уголовных дел", — подчеркнул адвокат.

    Представители Саакашвили также утверждают, что некоторые документы, предоставленные Государственной миграционной службой, "оформлены задним числом".

    По словам адвоката политика Руслана Чернолуцкого, решение президента Украины о лишении Саакашвили гражданства — это политическое преследование. Адвокат отметил, что Саакашвили сейчас не может вести политическую деятельность в Украине. "Сегодня благодаря этому незаконному указу он (Саакашвили — ред.) является лицом без гражданства и ограничен в своих правах", — сказал Чернолуцкий.

    В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.

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