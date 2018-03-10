Официальный представитель военного ведомства США Ребекка Риберих заявила, что "у коалиции нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".
Представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон сообщил, что согласно последней оценке, на территории Сирии и Ирака находится около тысячи боевиков террористической организации.
Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, более никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заявление президента США Дональда Трампа о победе в Сирии и Ираке над "Исламским государством" можно ответить пословицей "поражение - сирота, а у победы много отцов".
В интернете разместили видео момента взрыва в метро Нью-Йорка около автовокзала Порт-Аторити. На кадрах видно мужчину, идущего в толпе в переходе между станциями подземки, который приводит в действие взрывное устройство.
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.
Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете разместили видео момента взрыва в метро Нью-Йорка около автовокзала Порт-Аторити. На кадрах видно мужчину, идущего в толпе в переходе между станциями подземки, который приводит в действие взрывное устройство.
Главы государств и правительств стран НАТО в Брюсселе решили составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации.
Свыше 108 тысяч человек до сих пор не вернулись в свои дома, которые они покинули после начала военной операции по освобождению иракского Мосула от террористической группировки "Исламское государство", сообщает Международное агентство по миграции.
Сирийская правительственная армия и отряды ополчения уничтожили последние оплоты террористов на территории артиллерийского училища на юго-западе Алеппо, передает в воскресенье с места событий корреспондент РИА Новости.
Ожесточенные бои продолжаются на юго-западе Алеппо в районе военных училищ. По данным сирийских военных, армии удалось вытеснить силы террористов из ряда кварталов района 1070, прилегающего к училищу тыла.
Армия Сирии в воскресенье при поддержке союзников взяла под контроль древний город Пальмиру и все окружающие его высоты. В командовании сирийской армии уже заявили, что Пальмира станет опорой для действий войск в Ракке и Дейр-эз-Зоре.
Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube было опубликовано видео, на котором видно уничтожение на территории Сирии ВКС России объектов по добыче и переработке нефти террористов ИГ.
Военные эксперты России и США провели третью видеоконференцию по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции.
Воздушно-космические силы РФ за сутки нанесли более 40 авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии, в ходе которых был ликвидирован командный пункт одного из крупнейших отрядов ИГ и другие важные объекты инфраструктуры боевиков.
Российские летчики полностью уничтожили командный пункт боевиков в районе Эль-Латамна, штаб управления и склад боеприпасов вблизи Телль-Биса. Кроме того, силами ВКС был подорван мини-завод по изготовлению снарядов и бомб в районе южнее Эр-Растана.
Самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудар по штаб-квартире террористической группировки "Джунуд Кауказ" в районе Эль-Рауда на севере провинции Латакия, ликвидировано 38 иностранных наемника, сообщил РИА Новости военный источник.
Сирийские города Идлиб и Алеппо подверглись аваналетам Военно-воздушных сил проправительственной армии Башара Асада. Кроме того в лагере палестинских беженцев прошли протесты с требованием к международным организациям оказать помощь в борьбе с боевиками "Исламского государства".
Как сообщает телеканал Press TV, в среду управления безопасности шести провинций ввели комендантский час. Ограничения на пребывание на улице после определенного часа введены в провинциях Диярбакыр, Мардин, Сиирт, Муш, Ван, Батма.
В интернете разместили видео момента взрыва в метро Нью-Йорка около автовокзала Порт-Аторити. На кадрах видно мужчину, идущего в толпе в переходе между станциями подземки, который приводит в действие взрывное устройство.
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.
Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.
Влиятельные полевые командиры террористической группировки "Исламское государство", долгое время скрывавшиеся в Ираке, выходцы с Северного Кавказа, уничтожены в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Иностранные наемники из террористической группировки "Исламское государство" сбежали вместе со своими семьями из иракского Талль-Афара, сообщил командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава" бригадный генерал Наджем Аль-Джабери.
Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.
Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Позже ИГ распространило видео атаки через ресурс боевиков Amaq.
В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида.
Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Иракские военные обнаружили в одном из освобожденных от группировки ИГ районов восточного Мосула склад ядовитого вещества иприт. Боевики пытались на основе ядовитого вещества и хранившихся рядом боеприпасов получить химоружие.
Восточная часть иракского города Мосул полностью перешла под контроль иракских военных, сообщили в Министерстве обороны Ирака. Военным удалось вытеснить боевиков радикальной группировки "Исламское государство" из последнего района к востоку от реки Тигр.
Битва за освобождение города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" вошла в решающую стадию, заявил из штаба командования операцией премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади.
Боевики группировки "Исламское государство" в воскресенье снова заняли древнюю Пальмиру в Сирии, вынудив правительственные войска отступить. ИГ за последние дни перебросила более 4 тысяч боевиков в район Пальмиры из Ракки.
В Мосуле с 17 октября продолжается операция иракских военных по освобождению города от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году. В ходе операции в восточных районах военным удалось добиться преимущества над боевиками.
Боевики, базирующиеся в восточной части Алеппо, подвергли обстрелу жилые кварталы города, пострадали семь человек. Под ракетный огонь боевиков попал район Эль-Хамдания, территория которого находится под контролем правительственных сил, а также район Новый Алеппо.
По меньше мере 55 человек погибли в субботу в Ираке в результате 3-х терактов. В столичном районе аш-Шааб смертник привел в действие взрывное устройство внутри шатра, где собрались мусульмане-шииты на церемонию Ашура.
Иракские военные продолжают зачищать город Эль-Фаллуджа от последствий нахождения там боевиков "Исламского государства". Недавно солдатам удалось обнаружить помещения, где террористы вершили шариатский суд над местными жителями и военными.
Теракт в городе Аден на юге Йемена в понедельник утром устроил смертник на заминированном автомобиле рядом с лагерем ополчения, лояльного властям страны. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".
Министерство обороны Ирака опубликовало в интернете видео уничтожения отступающей из Фалуджи группы боевиков "Исламского государства". По утверждению военных в конвое насчитывалось более 700 автомобилей.
За год операции "Непоколебимая решимость" в Сирии было потрачено 3,5 млрд долларов, 10 млн долларов ежедневно. Средняя стоимость ликвидации одного боевика "Исламского государства" составляет 175 тыс долларов, сообщает "Взгляд".
Боевики "Исламского государства" захватили значительную территорию Ирака и Сирии. Широкая экспансия группировки стала одной из главных мировых проблем. Что из себя представляет "Исламское государство" — в инфографике РИА Новости.
США при поддержке ряда союзных стран ведут бомбардировки позиций ИГ в Ираке и Сирии. Смотрите в инфографике, как относятся к авиаударам и возможности наземной операции жители Франции, Германии и Великобритании.