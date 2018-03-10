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    Исламское государство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1334
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    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Часть курдов прекратила участие в операции США против ИГ - Пентагон
    23:10 05.03.2018
    191Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Источник в Пентагоне отметил, что "коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции против ИГ продлятся дольше".
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
    Дональд Трамп
    Трамп в Давосе: борьба с ИГ еще не завершена
    18:53 26.01.2018
    64
    По словам Дональда Трампа, коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена.
    Ситуация в Сирии. Боевики ИГ. Архивное фото
    Пентагон сообщил о "тяжелых боях" против ИГ в долине Евфрата
    01:37 18.01.2018
    105Военная кампания против "Исламского государства"
    В Пентагоне отмечают, что "Исламскому государству" пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Тиллерсон признал роль России в разгроме ИГ в Сирии
    01:38 06.01.2018
    204Военная кампания против "Исламского государства"
    США не сотрудничают с Россией по борьбе с "Исламским государством" напрямую, но используют механизмы избежания конфликтов при операциях в этой стране.
    Сирийская армия. Архивное фото
    В Сирии сообщили о крупной атаке боевиков под Дамаском
    17:19 03.01.2018
    302Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей.
    Ситуация в Алеппо
    Эхом в 2018-том. Главные международные события 2017 года
    17:41 02.01.2018
    82Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    2017 год стабильности на мировой арене не добавил и не убавил. Во многом это связано с ситуацией внутри США, их внешнеполитическим курсом.
    В Сирии найдены два крупных захоронения жертв ИГ
    Военные обнаружили два крупнейших захоронения жертв боевиков ИГ в Сирии
    06:15 31.12.2017
    176Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания.
    Боевики Исламского государства
    Пентагон ответил на обвинения в поддержке США боевиков ИГ
    04:17 30.12.2017
    306Военная кампания против "Исламского государства"
    Официальный представитель военного ведомства США Ребекка Риберих заявила, что "у коалиции нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге - СМИ
    23:33 29.12.2017
    258
    Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадали 18 человек.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    В коалиции подсчитали, сколько боевиков ИГ осталось в Сирии и Ираке
    06:22 27.12.2017
    189Военная кампания против "Исламского государства"
    Представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон сообщил, что согласно последней оценке, на территории Сирии и Ирака находится около тысячи боевиков террористической организации.
    Ситуация в Афганистане
    Группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане - МИД РФ
    11:23 23.12.2017
    253
    в МИД РВ сообщили, что численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков.
    ВКС РФ покидают авиабазу Хмеймим в Сирии
    Минобороны России обвинило Пентагон в обмане
    07:52 15.12.2017
    1400Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, более никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует.
    Самолеты ВКС РФ покидают авиабазу Хмеймим в Сирии м
    Кремль ответил пословицей на заявление Трампа о победе в Сирии
    12:56 13.12.2017
    2189Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заявление президента США Дональда Трампа о победе в Сирии и Ираке над "Исламским государством" можно ответить пословицей "поражение - сирота, а у победы много отцов".
    На месте теракта в Нью-Йорке, 11 декабря 2017
    Теракт в Нью-Йорке. Подозреваемый сообщил, что "вдохновило" его на атаку
    05:43 12.12.2017
    1343
    Акайед Улла заявил следователям, что взорвал бомбу в качестве "мести" за авиаудары США по объектам ИГ в Сирии и других местах. Место для взрыва он выбрал по рождественским плакатам.
    Акайед Улла
    В сети появилось видео момента взрыва смертника на Манхэттене 
    18:26 11.12.2017
    561
    В интернете разместили видео момента взрыва в метро Нью-Йорка около автовокзала Порт-Аторити. На кадрах видно мужчину, идущего в толпе в переходе между станциями подземки, который приводит в действие взрывное устройство.
    Стратегическая авиация России нанесла новые удары по ИГ в Сирии. Видео
    Стратегическая авиация России нанесла новые удары по ИГ в Сирии 
    00:13 04.12.2017
    792Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.
    Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ. Видео
    В Сирии показали тонны оружия НАТО, захваченного у боевиков ИГ 
    01:35 03.12.2017
    743Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Сирийские военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные станковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
    Террорист ИГ Ахмед Чатаев. Архивное фото
    Один из самых известных террористов ИГ убит во время спецоперации в Тбилиси
    13:35 01.12.2017
    372Двойной теракт в Стамбуле
    По информации Службы госбезопасности Грузии, после двадцатичасовой спецоперации осуществилась ликвидация двух членов преступной группы, находящийся в квартире Ахмед Чатаев покончил с собой.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Часть курдов прекратила участие в операции США против ИГ - Пентагон
    23:10 05.03.2018
    191
    Источник в Пентагоне отметил, что "коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции против ИГ продлятся дольше".
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