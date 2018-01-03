В Сирии сообщили о крупной атаке боевиков под Дамаском

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Сирийская армия отразила крупную атаку отрядов террористов в поселении Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал "Аль-Ихбария".

По данным телеканала, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Наступление боевиков в районе автотрассы рядом со зданием полиции началось около четырех дней назад.

Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей, окружили транспортное управление и предприняли попытку штурма здания криминальной полиции в километре от управления.

Здание криминальной полиции имеет стратегическое местоположение на возвышенности у автотрассы Харасты.

Бойцы правительственных сил и полиции отбили атаки террористов и вынудили их отступить. В район боевых действий сирийская армия перебросила дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности.