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    В Сирии сообщили о крупной атаке боевиков под Дамаском

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    По информации СМИ, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей.
    Сирийская армия. Архивное фото
    пресс-служба президента Сирии | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Сирийская армия отразила крупную атаку отрядов террористов в поселении Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал "Аль-Ихбария".

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным телеканала, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Наступление боевиков в районе автотрассы рядом со зданием полиции началось около четырех дней назад.

    Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей, окружили транспортное управление и предприняли попытку штурма здания криминальной полиции в километре от управления.

    Здание криминальной полиции имеет стратегическое местоположение на возвышенности у автотрассы Харасты.

    Бойцы правительственных сил и полиции отбили атаки террористов и вынудили их отступить. В район боевых действий сирийская армия перебросила дополнительные силы.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности.

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