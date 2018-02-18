ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре.

Как отмечает агентство, ИГ не предоставило доказательств причастности к убийству.

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Позднее уточнялось, что выстрелами из охотничьего ружья были убиты четыре женины. Кроме того, преступник ранил в ногу водителя группы задержания вневедомственной охраны ведомства и еще одну женщину.