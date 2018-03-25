Пленницы ИДИШ: издевательства над девушками и бесконечная перепродажа

РИА Новости Украина

Хина Аббас Халаф (Hina Abbas Khalaf) — езидка 15 лет родом из пригорода Синджар в Ираке. Во время захвата этой земли боевиками она вместе с 4 сестрами была угнана в плен. Ей повезло, потому что в конце концов её выкупили за 16 тысяч долларов. Всего она провела в плену почти 4 года с августа 2014 года до момента освобождения 19 февраля 2018 года. За это время её перепродавали 3 раза, пишет Sputnik Arabic.

4 хозяина за 4 года

Первого хозяина звали аш-Шадади, сириец. Он вывез Хину из Ирака и возил за собой по всей Сирии. Она побывала в Ракке, Дейр эз-Зоре, аль-Букемале, Маядине. Боевик заставлял её учить Коран, принудил отказаться от своей веры, требовал совершать намаз, за неповиновение бил. Он подарил юную езидку Абу Айману.

"Мне он особенно запомнился. Это насильник, иракский курд из провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Его все называли по прозвищу Абу Айман, его настоящее имя мне неизвестно. (…) Он много меня бил и издевался. Мог оставить без еды на несколько дней. (…) Он меня продал ливийцу по прозвищу Бакр ан-Нахли за 15 тысяч американских долларов. Тот меня тоже продал, но уже за 10 тысяч долларов, члену ДАИШ из Ливии по прозвищу Закрия. Оба последних мужчины были вполне молодыми, двадцать с небольшим. Они были неженатыми, в отличие от Абу Аймана", - рассказала Хина Sputnik.

Судьбы сестёр

Sputnik встретился c самой старшей из сестёр Ханифой Аббас Халаф (Hanifah Abbas Khalaf), ей 30 лет. Именно она выкупила из плена ДАИШ трёх сестёр. Она одна осталась на свободе, потому что смогла сразу сбежать из плена.

"Когда мы встретились с Хиной, то мы долго плакали и обнимались. Она спрашивала о семье, кто, где и как. Я не смогла её сразу сказать про отца, который умер от горя. Ему было 50 лет. Он перенёс сердечный приступ, когда узнал, что его младшая дочь Вадха (Wadhah) 9 лет подверглась групповому изнасилованию террористами из ДАИШ", - рассказал Ханифа Sputnik.

"Моя сестра Хина сделала два аборта в Сирии, потому что не хотела рожать детей от террористов. Она тогда была совсем маленькой девочкой, но решилась на такое".

Сестра добавила: "до сих пор в плену остаются две наших сестры: Баса (Basa), ей 20 лет, и самая младшая Вадха. Я ничего о них не знаю, что с ними происходит. Известно только, что они где-то в Сирии".

Выкупленные сестры Лейла, 20 лет, и Зина, 10 лет, сейчас проходят лечение. Старшая из-за пережитого имеет проблемы со здоровьем, ей предстоит операция. Обе сейчас проходят курс психологической реабилитации в Германии.

Судьбы езидских пленниц

Ханифа много повидала, пока искала сестёр. Ей рассказали выжившие пленницы, что многих езидок перевозят в Турцию. Там им "промывают мозги", внушают лживые идеи, готовят из них смертниц для террористических атак в Турции.

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"Сейчас в Турции находится много наших езидских женщин и детей. Боевики угрожают турецкому правительству, мол, или вы сотрудничаете с нами, или мы сделаем то-то и то-то", — сказала Ханифа.