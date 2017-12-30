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    В мире

    Пентагон ответил на обвинения в поддержки США боевиков ИГ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (652)

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    Официальный представитель военного ведомства США Ребекка Риберих заявила, что "у коалиции нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Утверждения о том, что США поддерживают террористическую группировку "Исламское государство", является абсурдным, заявили в Пентагоне.

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    "Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ", — заявила в пятницу РИА Новости официальный представитель американского ведомства Ребекка Риберих.

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    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была невозможна без участия США.

    Представитель Пентагона утверждала, что "этому нет никаких подтверждений".

    По ее словам, "у коалиции (во главе с США по борьбе с ИГ) нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".

    При этом представитель Пентагона не ответила на просьбу прокомментировать сам факт обстрела.

    Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за недавний взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек. 

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