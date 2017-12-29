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    ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге - СМИ

    (обновлено: )11110
    Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадали 18 человек.
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек, сообщают сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов, и агентство Рейтер.

    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Последствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП

    Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ.

    Смотрите также: Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

    Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

    Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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