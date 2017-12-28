наверх
28.12.201707:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

    (обновлено: )41710
    В среду вечером, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По последним данным, пострадали 10 человек.
    Канал на Youtube Fontanka Ru

    Десять человек пострадали при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Санкт-Петербурге.

    Смотрите также: Появилось видео с места взрыва в супермаркете Петербурга

    В среду вечером, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

    Смотрите также: Смертельное ДТП с автобусом в Москве. Видео с регистратора

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча в "Борисполе" украинцев, освобожденных из плена в Донбассе
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018