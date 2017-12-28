Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

Десять человек пострадали при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Санкт-Петербурге.

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В среду вечером, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

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По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.