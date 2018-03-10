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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Митинги памяти Немцова в Москве и Петербурге 
    23:09 25.02.2018
    266Годовщина убийства Бориса Немцова
    В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли мероприятия в память об убитом 27 февраля 2015 года оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове.
    Питон
    В России мужчина купил авто с мертвым питоном внутри
    14:44 20.02.2018
    444
    После покупки мужчина обратил внимание на неприятный запах в машине, но предположил, что его источником является некачественный ароматизатор. Позже ремонтники нашли в авто труп крупного питона.
    Рука ребенка
    В России младенец задохнулся из-за пакета от подгузников на голове
    16:39 19.02.2018
    1211
    Мать вместе с сожителем ушли в кинотеатр, оставив в квартире в детских кроватках полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись домой, пара обнаружила младшего ребенка без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове.
    Съемки продолжения фильма Место встречи изменить нельзя
    Бутусов снимется в продолжении фильма "Место встречи изменить нельзя"
    16:05 19.02.2018
    551
    Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
    Хлеб
    В Санкт-Петербурге угнали грузовик с 2,5 тыс буханок хлеба
    16:45 16.02.2018
    106
    В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением об угоне грузового автомобиля с прицепом. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук.
    В Санкт-Петербурге произошел взрыв
    В многоэтажном доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв
    14:49 09.02.2018
    189
    Как отмечается, трое рабочих получили ожоги и контузии. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.
    Как снять стресс с помощью резки мыла
    Новый тренд в соцсети. Как снять стресс с помощью резки мыла
    12:08 08.02.2018
    391
    Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.
    Музыкант Захар Май в Москве. Архивное фото
    В России отменили концерты известного украинского музыканта
    02:33 02.02.2018
    1481Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В одном из клубов, в котором было запланировано выступление Захара Мая, сообщили, что мероприятие отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
    Прощание с певицей Л. Сенчиной в Санкт-Петербурге
    В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной
    13:44 28.01.2018
    1243
    Гроб с телом певицы в окружении венков был установлен на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение оказалось заполнено поклонниками, которые пришли проститься с певицей.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге
    09:11 26.01.2018
    548
    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Людмила Сенчина. Архивное фото
    Скончалась Людмила Сенчина, родом из Николаевской области
    16:29 25.01.2018
    1612
    Когда Сенчиной исполнилось десять лет, ее отца пригласили работать в Кривой Рог. За все годы школьной учебы Людмила ни разу не изменила своей привязанности — работе на сцене.
    Прощание с певцом Эдуардом Хилем в Санкт-Петербурге
    В России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины
    10:37 25.01.2018
    2550
    Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге. По сообщению ее мужа и продюсера, перед смертью известная певица болела.
    Возгорание в Военно-морском институте в Петербурге
    Пожар в Военно-морском институте в Петербурге попал на видео 
    08:46 20.01.2018
    208
    В Санкт-Петербурге произошел пожар в Военно-морском институте, на данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.
    Возгорание в Военно-морском институте в Петербурге
    В Петербурге горел Военно-морской институт
    07:45 20.01.2018
    182
    Возгорание произошло в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военного-морского института ВУНЦ ВМФ на набережной лейтенанта Шмидта, дом 17.
    Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф.Н.Чернышева
    В России палеонтологи назвали новый вид динозавра сибиротитаном
    10:33 13.01.2018
    277
    По словам ученых из Санкт-Петербурга и Томска, Sibirotitan astrosacralis обитал на Земле 120 миллионов лет назад и принадлежит к группе гигантских динозавров - завроподов.
    Автобус сгорел в Питере
    В центре Санкт-Петербурга сгорел дотла автобус, перевозивший детей 
    16:58 04.01.2018
    240
    Горевший автобус перевозил 31 школьника из Барнаула, дети не пострадали, однако повреждены их вещи и документы. По данным спасателей, ЧП произошло утром в четверг.
    Наручники. Архивное фото
    Суд арестовал обвиняемого в совершении теракта в магазине в Петербурге
    17:05 31.12.2017
    153
    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что обвиняемый в совершении террористического акта Дмитрий Лукьяненко свою вину признал.
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в Санкт-Петербурге. Подозреваемому предъявлено обвинение в теракте
    15:10 31.12.2017
    321
    По данным СК РФ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что "обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство".
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Задержан исполнитель теракта в Санкт-Петербурге
    17:11 30.12.2017
    917
    ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток".
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге - СМИ
    23:33 29.12.2017
    258
    Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадали 18 человек.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Рука ребенка
    В России младенец задохнулся из-за пакета от подгузников на голове
    16:39 19.02.2018
    1211
    Мать вместе с сожителем ушли в кинотеатр, оставив в квартире в детских кроватках полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись домой, пара обнаружила младшего ребенка без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове.
    Съемки продолжения фильма Место встречи изменить нельзя
    Бутусов снимется в продолжении фильма "Место встречи изменить нельзя"
    16:05 19.02.2018
    551
    Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
    Питон
    В России мужчина купил авто с мертвым питоном внутри
    14:44 20.02.2018
    444
    После покупки мужчина обратил внимание на неприятный запах в машине, но предположил, что его источником является некачественный ароматизатор. Позже ремонтники нашли в авто труп крупного питона.
    Как снять стресс с помощью резки мыла
    Новый тренд в соцсети. Как снять стресс с помощью резки мыла
    12:08 08.02.2018
    391
    Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Митинги памяти Немцова в Москве и Петербурге 
    23:09 25.02.2018
    266
    В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли мероприятия в память об убитом 27 февраля 2015 года оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове.
    В Санкт-Петербурге произошел взрыв
    В многоэтажном доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв
    14:49 09.02.2018
    189
    Как отмечается, трое рабочих получили ожоги и контузии. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.
    Хлеб
    В Санкт-Петербурге угнали грузовик с 2,5 тыс буханок хлеба
    16:45 16.02.2018
    106
    В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением об угоне грузового автомобиля с прицепом. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук.
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