Мать вместе с сожителем ушли в кинотеатр, оставив в квартире в детских кроватках полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись домой, пара обнаружила младшего ребенка без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове.
Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением об угоне грузового автомобиля с прицепом. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук.
В одном из клубов, в котором было запланировано выступление Захара Мая, сообщили, что мероприятие отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
Гроб с телом певицы в окружении венков был установлен на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение оказалось заполнено поклонниками, которые пришли проститься с певицей.
Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в Военно-морском институте, на данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.
ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мать вместе с сожителем ушли в кинотеатр, оставив в квартире в детских кроватках полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись домой, пара обнаружила младшего ребенка без признаков жизни с целлофановым пакетом от подгузников на голове.
Арт-группа "Митьки" анонсировала съемки картины с рабочим названием "Митьковская встреча эры милосердия". Кроме актеров театров "Комик-Трест" и "Лицедеи" в фильме будут задействованы музыканты Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением об угоне грузового автомобиля с прицепом. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в Военно-морском институте, на данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.
В квартире, в которой проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".
В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 50 получили ранения.
По предварительным данным, в результате взрывов в метро погибли десять человек, пострадали более 30, в том числе дети. На данный момент все станции метро Петербурга закрыты, пассажиры были эвакуированы.
Задержаны террористы, которые планировали теракты в местах массового скопления людей в Москве и Петербурге. У задержанных было обнаружено и изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования и пр.
В Санкт-Петербурге и Москве чтят память жертв разбившегося в Египте российского лайнера Airbus A321. Также в Петербурге проходит процедура идентификации тел погибших в катастрофе на Синае. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в Военно-морском институте, на данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.
Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде заявил, что на данный момент неизвестно, является ли происшествие "терактом врагов российского режима или терактом самого российского режима против своих людей".
Российский президент провел в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу совещание по взрыву в метро, после чего прибыли ко входу станции метро "Технологический институт", где возложил цветы в память о погибших.
Взрыв прогремел на "синей" ветке петербургского метро, сообщают российские СМИ. Станция метро "Сенная площадь" сильно задымлена. Источник в экстренных службах города сообщил, что пострадали не менее десяти человек. Некоторые СМИ сообщают о жертвах.
УЕФА представил официальный логотип матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Эмблема содержит официальный логотип всего турнира и стилизованное изображение разведённого Дворцового моста.
В Санкт-Петербурге члены партии "Другая Россия" забросали здание украинского консульства костями. По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса ДНР и ЛНР.
Мастер-парикмахер из Австралии Назир Собхани, также известный под псевдонимом The Streets’ Barber, шесть дней в неделю стрижет клиентов в салоне. На седьмой день он выходит на улицы Мельбурна и бесплатно делает стрижки бездомным.
В Петербурге молодой человек попытался без страховки пересечь Невский проспект по телефонным проводам, однако не удержался и повис прямо над головами прохожих. Затем он решил вернулся на крышу здания, откуда начал свой трюк.