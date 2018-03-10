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Мастер-парикмахер из Австралии Назир Собхани, также известный под псевдонимом The Streets’ Barber, шесть дней в неделю стрижет клиентов в салоне. На седьмой день он выходит на улицы Мельбурна и бесплатно делает стрижки бездомным.