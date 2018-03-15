наверх
15.03.201810:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин ответил на вопрос про "бандитский Петербург"

    337
    По словам президента Российской Федерации Владимира Путина во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, в 90-е годы он "на даче ложился с помповым ружьем спать".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем.

    Владимир Путин в Крыму. Видео
    Видеоканал RT на русском на Youtube
    "Я вас крепко-крепко обнимаю". Путин принял участие в концерте в Крыму

    Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Путина.

    Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

    "Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Телеведущий Ларри Кадлоу стал советником Трампа
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом