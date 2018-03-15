Путин ответил на вопрос про "бандитский Петербург"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем.

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про главу государства его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Путина.

Президент, комментируя эту информацию, отметил, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.