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    Скандал с дипломатами. В Петербурге с генконсульства сняли флаг США

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (91)

    (обновлено: )357100
    Как стало известно, двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа, спустили и сняли флаг США.
    Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 

    Дипломаты США покидают здание генконсульства в Санкт-Петербурге
    twitter.com/RIA_Worldnews
    Выносят мебель. Дипломаты США покидают здание генконсульства в Петербурге
    В Петербурге в субботу вечером государственный флаг США был снят со здания американского генконсульства на Фурштатской улице, передаёт корреспондент РИА Новости.

    Сообщается, что двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа, спустили и сняли флаг.

    Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

    После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

    Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.

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