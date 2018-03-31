Скандал с дипломатами. В Петербурге с генконсульства сняли флаг США

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

В Петербурге в субботу вечером государственный флаг США был снят со здания американского генконсульства на Фурштатской улице, передаёт корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа, спустили и сняли флаг.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.