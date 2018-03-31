Советники Трампа предлагают не ограничиваться высылкой дипломатов РФ - СМИ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, сообщает газета New York Times.

По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.