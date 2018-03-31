Киев попросит дипломатов ЕС участвовать в судах над украинцами в РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Киев попросит представителей посольств стран ЕС и G7 участвовать в судебных процессах против украинцев в России после высылки консулов Украины из РФ, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Как уполномоченный президента планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7 с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами — в Москве, Ростове, везде…" — написала Геращенко в Facebook в связи с высылкой украинских дипломатов из РФ.

Геращенко признала, что нагрузка на консулов Украины в России после высылки украинских дипломатов увеличится, однако по ее словам, оставшиеся дипломаты будут в полном объем оказывать помощь заключенным в РФ украинцам.

Ряд стран Европы, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля", приняты зеркальные меры. Министерство иностранных дел России в пятницу объявило об ответных мерах послам иностранных государств, выславших российских дипломатов.