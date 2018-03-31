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    Россия

    РФ вышлет более полусотни британских дипломатов - МИД

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (89)

    (обновлено: )28351
    Захарова напомнила, что Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. В качестве ответной меры Москва предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России.
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Россию должны покинуть более 50 британских дипломатов и технических сотрудников дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "Предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", – написала Захарова в Facebook.

    Она напомнила, что Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. В качестве ответной меры Москва предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России.

    Отмечается, что это будет сделано таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

    Ранее представитель МИД Великобритании выразила сожаление в связи с очередными ответными мерами со стороны России, но заявила, что в Соединенном Королевстве ждали их "в свете прежнего поведения России".

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