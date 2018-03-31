РФ действует подло и больно. Геращенко о высылке украинских дипломатов

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Россия высылает 13 действующих дипломатов Украины из посольства в Москве, и из консульства в Ростове — из городов, в которых происходит большинство "судилищ над украинскими политзаключенными", заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Накануне, 30 марта, стало известно, что Россия также высылает 13 украинских дипломатов.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 — из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", — написала Геращенко в Facebook.

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По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов… увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", — заверила Геращенко.

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В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами — в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", — заявила Геращенко.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко о высылке украинских дипломатов из РФ

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.