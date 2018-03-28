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    В Петербурге горит автосалон: небо затянул черный дым

    (обновлено: )59701
    Автомобильный салон Нyundai загорелся на улице Пушкина в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на значительной площади, как видно на видео. Обстоятельства пожара выясняются.
    Dmitry Foxter/Youtube

    Видео и фото с места событий активно выкладывают пользователи соцсетей.

    Напомним, в минувшее воскресенье произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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