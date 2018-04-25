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    Культура

    В России госпитализирован французский шансонье

    (обновлено: )82
    Шарлю Азнавуру стало плохо на репетиции в Санкт-Петербурге. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе.
    Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает российский телеканал НТВ.

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    Запланированный на среду концерт Азнавура был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции.

    Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь.

    Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Кроме того, артист сыграл более 60 ролей в театре и кино.

    Ранее в среду был госпитализирован Владимир Пресняков-старший с инфарктом в Москве. В настоящее время его состояние стабилизировано.

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