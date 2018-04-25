В России госпитализирован французский шансонье

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает российский телеканал НТВ.
Запланированный на среду концерт Азнавура был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции.
Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь.
Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Кроме того, артист сыграл более 60 ролей в театре и кино.
Ранее в среду был госпитализирован Владимир Пресняков-старший с инфарктом в Москве. В настоящее время его состояние стабилизировано.