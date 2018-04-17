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    Россия

    В Петербурге грузовик стал 142-й жертвой "Моста глупости"

    (обновлено: )19902
    Инженерное сооружение, которое местные жители прозвали "Мостом глупости" из-за малой высоты и угрозы аварий для грузовиков и крупногабаритного транспорта.
    Авария под Мостом глупости в Санкт-Петербурге
    Фото twitter.com/FoolsBridge

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В российском Санкт-Петербурге грузовик попал в аварию, врезавшись в так называемый "Мост глупости".

    От сильного удара кузов автомобиля развалился на части.

    Инженерное сооружение, которое местные жители прозвали "Мостом глупости", находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Из-за малой высоты моста путепровод несет опасность для грузовиков и крупногабаритного транспорта.

    Фото twitter.com/FoolsBridge
    Авария под "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге

    На мосту размещен большой плакат "Газель не проедет", однако многие водители его просто не замечают и врезаются в мост. В Twitter даже создан аккаунт "Мост глупости", авторы которого насчитали уже 142 "жертвы" моста.

    Напомним, 17 апреля в Киеве на оживленной автостраде под мостом застрял военный тягач, перевозивший военную технику.

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