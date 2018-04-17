В Петербурге грузовик стал 142-й жертвой "Моста глупости"

Фото twitter.com/FoolsBridge

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В российском Санкт-Петербурге грузовик попал в аварию, врезавшись в так называемый "Мост глупости".

От сильного удара кузов автомобиля развалился на части.

Инженерное сооружение, которое местные жители прозвали "Мостом глупости", находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Из-за малой высоты моста путепровод несет опасность для грузовиков и крупногабаритного транспорта.

Фото twitter.com/FoolsBridge Авария под "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге

На мосту размещен большой плакат "Газель не проедет", однако многие водители его просто не замечают и врезаются в мост. В Twitter даже создан аккаунт "Мост глупости", авторы которого насчитали уже 142 "жертвы" моста.

Напомним, 17 апреля в Киеве на оживленной автостраде под мостом застрял военный тягач, перевозивший военную технику.