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    Россия

    Россиянка выбросила с 10-го этажа ребенка, а затем покончила с собой

    (обновлено: )17003
    По версии следствия, в Санкт-Петербурге женщина после ссоры с бывшим мужем бросила на улицу с балкона 10-го этажа своего сына.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как 25-летняя женщина сбросила с балкона своего четырехлетнего сына, а потом покончила с собой, сообщает городское ГСУСК РФ.

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    "По версии следствия, женщина после ссоры с бывшим мужем сбросила на улицу с балкона 10-го этажа одного из домов по проспекту Кима своего сына", — говорится в сообщении.

    Следователи по факту обнаружения 17 марта тела мальчика и его матери возбудили уголовное дело по статье "убийство".

    В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что жительницу Дмитровского района Подмосковья будут судить по обвинению в убийстве собственного пятилетнего сына в 2015 году из-за его непослушного поведения.

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