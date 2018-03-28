Стали известны подробности пожара в автоцентре в Петербурге

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пострадавших при пожаре в автоцентре в Петербурге нет, угроза распространения огня отсутствует, сообщает МЧС. Представитель автоцентра заявил РИА Новости, что машины также не повреждены.

Склад с автозапчастями в здании автоцентра Hyundai загорелся на площади 500 квадратных метров на улице Савушкина, 103 днем в среду. В 16.54 мск пожар был локализован.

По данным начальника ГУМЧС по Петербургу Алексея Аникина, угроза распространения огня миновала. "Сейчас здесь 16 автоцистерн, около 80 человек личного состава работают на месте. Сил достаточно. В настоящий момент возможность распространения пожара мы ликвидировали… Самое главное — погибших и пострадавших нет", — передает спасательное ведомство слова Аникина.

"Работаем сейчас с учетом недопустимости различных взрывов, так как это ремзона, есть ацетиленовые баллоны. И сосредотачиваем личный состав на очаге тушения пожара. Со всех сторон окружили, в течение определенного времени справимся", — отметил начальник ГУМЧС по Петербургу.

Как сообщает администрация Приморского района Петербурга, из горящего здания автосалона было эвакуировано 90 человек. "Эвакуация сотрудников и клиентов автоцентра прошла оперативно. Через несколько минут после задымления сотрудники автоцентра вывели всех клиентов и сами эвакуировались на безопасное расстояние", — говорится в сообщении.

Представитель автоцентра сказал РИА Новости, что машины при пожаре не пострадали. "О причинах происшествия говорить рано. Главное, что не пострадали люди. Ни один клиентский автомобиль также не пострадал", — сказал собеседник агентства. Как добавил представитель автосалона, о причинах происшествия говорить преждевременно. На данный момент спецтехника МЧС начинает покидать место возгорания.

По его словам, выдача автомобилей с четверга будет происходить в штатном режиме. Он отметил, что здание дилерского центра и имущество застраховано. Сейчас автосалон закрыт, частично ограничено движение в районе локализованного пожара.