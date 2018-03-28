В КГГА сообщили, что намерены закрыть ТРЦ с нарушениями пожарной безопасности

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве могут временно закрыть торгово-развлекательные центры, в которых будут выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Романа Ткачука.

Столичные власти намерены через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

По словам Ткачука, такие нарушения есть практически в каждом столичном торгово-развлекательном центре. К тому же, за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и ТРЦ.

"Наша задача — добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", — заявил чиновник.

Также он добавил, что проведение проверок уже согласовано с Главным управлением ГСЧС в Киеве.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в настоящее время спасатели проводят проверки торгово-развлекательных центров и имеют право через суд останавливать их эксплуатацию в случае нарушений правил пожарной безопасности.