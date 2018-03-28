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    Общество

    Как вести себя в случае пожара. Важные правила

    (обновлено: )26
    Тушение пожара ГСЧС
    ГСЧС

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Любой пожар начинается с  небольшого очага, который иногда может ликвидировать один человек, если он знает правила поведения во время пожара.

    Киевская государственная администрация советует, как вести себя в случае возникновения пожара.

    В случае возникновения пожара необходимо заранее, знать где находятся средства пожаротушения и аварийные выходы. Если это возможно — сразу звоните "101" и вызывайте пожарную команду.

    Спасая пострадавших из домов, которые горят, следует помнить:

    — перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или плотной тканью;
    — двери в задымленные помещения открывайте осторожно, чтобы избежать возгорания от большого притока свежего воздуха;
    — в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись;
    — для защиты от угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань;
    — в первую очередь спасайте детей, инвалидов и пожилых людей;
    — обращайте внимание на то, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф и забиваются в угол;
    — выходите из очага пожара в ту сторону, откуда дует ветер;
    — если на человеке горит одежда, повалите его на землю и быстро накиньте пальто, плащ или любое одеяло или покрывало (желательно увлажненное) и плотно прижмите к телу, в случае необходимости вызовите медицинскую помощь;
    — если загорелась ваша одежда, падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, ни в коем случае не бегите — это еще больше раздувает огонь;
    — для тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, а также воду, песок, землю, кошму, одеяла и другие средства, приспособленные для тушения огня;
    — бензин, керосин, органические масла и растворители, которые загорелись, тушите только с помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или почвой, а если очаг пожара небольшой, накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой;
    — если горит электрооборудование или проводка, выключите рубильник, выключатель или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.

    Если пожар застал вас в помещении, следует соблюдать следующие правила:

    — если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в постели, а скатитесь с неё прямо на пол;
    — к двери помещения следует ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу, осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если двери не горячие, то откройте их и быстро выходите;
    — если двери горячие, не открывайте их — дым и пламя не позволят вам выйти;
    — плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма. Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте меры к спасению;
    — присядьте и глубоко вдохните воздух, раскройте окно и попробуйте позвать на помощь;
    — если вы не в состоянии раскрыть окно, разбейте оконное стекло твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;
    — если вы выбрались через двери, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;
    — обязательно закрывайте за собой все двери;
    — обратите внимание, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами;
    — если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь огонь, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

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