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    Пожар в Киеве: станция метро "Левобережная" возобновила работу

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    В Киевском метрополитене сообщили, что станцию "Левобережная", которая была закрыта из-за пожара, открыли, она работает в обычном режиме.
    Пожар возле метро Левобережная в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Станция киевского метрополитена "Левобережная" возобновила работу, сообщила в среду пресс-служба метрополитена.

    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве: закрыта станция метро "Левобережная"

    В среду на "Левобережной" произошло задымление после того, как у входа загорелись два магазина.

    Станция была закрыта, поезда проезжали ее без остановки.

    "Станцию "Левобережная" открыли, работаем в обычном режиме", — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

    По данным пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании магазина у входа в метро потушен.

    Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.

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