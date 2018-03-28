Пожар в Киеве: станция метро "Левобережная" возобновила работу

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Станция киевского метрополитена "Левобережная" возобновила работу, сообщила в среду пресс-служба метрополитена.

В среду на "Левобережной" произошло задымление после того, как у входа загорелись два магазина.

Станция была закрыта, поезда проезжали ее без остановки.

"Станцию "Левобережная" открыли, работаем в обычном режиме", — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

По данным пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании магазина у входа в метро потушен.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.