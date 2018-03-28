Фото дня. Прощание с погибшими при пожаре в Кемерово

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду, 28 марта, в Кемерово состоялось прощание с погибшими на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия "Спецбюро".

На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, продолжались весь день в разных соборах и кладбищах города.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.