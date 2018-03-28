Из-за пожара в Кемерово жители Одессы призывают бойкотировать ТРЦ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В социальных сетях Одессы призывают устроить бойкот торговым центрам города, пока их пожарная безопасность не будет проверена соответствующими органами.

Так, призыв с бойкотом был опубликован на странице "Черный список Одесса" на facebook.

Как пишет "Культурометр", что реакции с проверками от официальных органов власти все еще нет, но некоторые сознательные граждане уже начали общественный осмотр на предмет нарушений безопасности.

Так одесситка Виктория Яковенко сообщила, что к примеру в ТРЦ "Сити-центр" на Таирово очень узкие проходы в залы кинотеатра, а также отсутствуют таблички с указанием запасного выхода, но есть свежие огнетушители и дополнительные лестницы для эвакуации, но о нахождении похоже никто не знает, кроме службы охраны труда ТРЦ.

facebook.com/Виктория Яковенко ТРЦ "Сити-центр" на Таирово

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.