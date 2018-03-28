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    Общество

    Из-за пожара в Кемерово жители Одессы призывают бойкотировать ТРЦ

    (обновлено: )16001
    Реакции с проверками от официальных органов власти все еще нет, но некоторые сознательные граждане уже начали общественный осмотр на предмет нарушений безопасности.
    ТРЦ Сити-центр на Таирово
    facebook.com/Виктория Яковенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В социальных сетях Одессы призывают устроить бойкот торговым центрам города, пока их пожарная безопасность не будет проверена соответствующими органами.

    Так, призыв с бойкотом был опубликован на странице "Черный список Одесса" на facebook.

    Как пишет "Культурометр", что реакции с проверками от официальных органов власти все еще нет, но некоторые сознательные граждане уже начали общественный осмотр на предмет нарушений безопасности.

    Так одесситка Виктория Яковенко сообщила, что к примеру в ТРЦ "Сити-центр" на Таирово очень узкие проходы в залы кинотеатра, а также отсутствуют таблички с указанием запасного выхода, но есть свежие огнетушители и дополнительные лестницы для эвакуации, но о нахождении похоже никто не знает, кроме службы охраны труда ТРЦ.

    facebook.com/Виктория Яковенко
    ТРЦ "Сити-центр" на Таирово

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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