В Кривом Роге состоится минута молчания в память о погибших в Кемерово

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Кривого Рога призывают присоединиться к минуте молчания в память о погибших детях в Кемерово, передает krivbass.city.

Сегодня в 19.00 просят всех жителей города отложить на минуту свои дела и почтить память погибших детей, запустив в небо белый воздушный шар.

В это же время состоится минута молчания. Всех водителей просят присоединиться и ровно в 19.00 нажать на сигнал клаксона, чтобы город зазвенел.

Эту информацию неравнодушные криворожане распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.