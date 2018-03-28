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    В Кривом Роге состоится минута молчания в память о погибших в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (88)

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    Как отмечается, сегодня в 19.00 просят всех жителей города отложить на минуту свои дела и почтить память погибших детей, запустив в небо белый воздушный шар.
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Кривого Рога призывают присоединиться к минуте молчания в память о погибших детях в Кемерово, передает krivbass.city.

    Сегодня в 19.00 просят всех жителей города отложить на минуту свои дела и почтить память погибших детей, запустив в небо белый воздушный шар.

    В это же время состоится минута молчания. Всех водителей просят присоединиться и ровно в 19.00 нажать на сигнал клаксона, чтобы город зазвенел.

    Эту информацию неравнодушные криворожане распространяют в соцсетях и мессенджерах.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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