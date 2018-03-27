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    Трагедия в Кемерово: "Детей опознали в морге по ботиночкам"

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (55)

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    Жители Кемерово Сергей и Наталья Агарковы потеряли в страшной трагедии при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" своих обоих детей и бабушку. Похороны погибших назначены на среду.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Среди жителей Кемерово, вышедших на народный сход утром во вторник, оказалась семья Агарковых — Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" своих обоих детей и бабушку, мать Сергея, пишет РИА Новости.

    На митинг в Кемерово Агарковы пришли с портретами погибших — 68-летней Надежды Васильевны, Маши десяти лет и восьмилетнего Кости. Под портретом Маши подписано, что она была отличницей и годы жизни: "2008-2018".

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: Злорадство о трагедии в Кемерово – приговор "патриотам"

    "Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", - рыдая, рассказывает журналистам ее отец, Сергей.

    В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.

    "Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" – ред.)", – вспоминает Сергей. 

    Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.

    "У мамы телефон потом сутки работал – я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", – рассуждает Сергей. 

    t.me/akitilop
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"

    Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.

    "Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить – а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", – начинает плакать Сергей. 

    Вслед за ним начинает рыдать его жена Наталья, а потом и журналисты.

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    Постепенно вокруг нашего интервью собирается целый митинг небезразличных горожан. Они наперебой задают Агарковым вопросы: "А правда, что всех заставляют подписки о неразглашении давать? А правда, что погибших гораздо больше?".

    Сергей терпеливо объясняет: нет, никакую подписку не давал, а тел во время того, когда он проводил опознание, было, судя по биркам, 33.

    "У мамы — 17, у Машеньки — 22, а у Костика я не помню", - говорит Сергей и смотрит на портреты в руках у супруги.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг у администрации Кемерово

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. 

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

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    "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", сказал Путин

    Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

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    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово

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