Трагедия в Кемерово: "Детей опознали в морге по ботиночкам"

РИА Новости Украина

Среди жителей Кемерово, вышедших на народный сход утром во вторник, оказалась семья Агарковых — Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" своих обоих детей и бабушку, мать Сергея, пишет РИА Новости.

На митинг в Кемерово Агарковы пришли с портретами погибших — 68-летней Надежды Васильевны, Маши десяти лет и восьмилетнего Кости. Под портретом Маши подписано, что она была отличницей и годы жизни: "2008-2018".

"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", - рыдая, рассказывает журналистам ее отец, Сергей.

В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.

"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" – ред.)", – вспоминает Сергей.

Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.

"У мамы телефон потом сутки работал – я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", – рассуждает Сергей.

t.me/akitilop Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"

Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.

"Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить – а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", – начинает плакать Сергей.

Вслед за ним начинает рыдать его жена Наталья, а потом и журналисты.

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Постепенно вокруг нашего интервью собирается целый митинг небезразличных горожан. Они наперебой задают Агарковым вопросы: "А правда, что всех заставляют подписки о неразглашении давать? А правда, что погибших гораздо больше?".

Сергей терпеливо объясняет: нет, никакую подписку не давал, а тел во время того, когда он проводил опознание, было, судя по биркам, 33.

"У мамы — 17, у Машеньки — 22, а у Костика я не помню", - говорит Сергей и смотрит на портреты в руках у супруги.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

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"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.