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    Трагедия в Кемерово: в МЧС заявили, что пропавших без вести нет

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (87)

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    Власти Кемеровской области проверяют информацию о том, что число погибших могло быть больше озвученных цифр, работая с поданными заявлениями о пропаже людей.
    Цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, среди них 41 ребенок, пропавших без вести нет, сообщили в среду в МЧС России. В руководстве региона подчеркнули, что за ложные заявления виновные будут привлекаться к ответственности.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре возросло до 76 человек, официально эта информация пока не подтверждена. В настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. По информации властей, первые выплаты людям, потерявшим в пожаре близких, могут начаться уже в четверг.

    ТЦ "Зимняя вишня" загорелся в воскресенье и за несколько часов сгорел дотла. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

    МЧС: пропавших нет

    В среду замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил журналистам, что останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, пропавших без вести нет.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.

    Аксенов подтвердил информацию о том, что в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок. Ранее эту информацию озвучил источник РИА Новости.

    Между тем, во вторник сообщалось о том, что пропавшими без вести числятся 38 человек, соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Кемерово. Согласно опубликованным данным, среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.

    Власти разбираются с цифрами

    Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов, комментируя в среду информацию о том, что количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр, сообщил, что власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают над проверкой данных.

    "Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым в ТЦ могли погибнуть до 78 человек.

    Он отметил, что если кто-то заявит о гибели родственников при пожаре в ТЦ, а при выяснении это окажется ложью, эти люди будут привлечены к ответственности в рамках закона.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", — сказал вице-губернатор, добавив, что сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты.

    "Нужна детальная проверка этой информации. Мы не исключаем того, что у кого-то еще родственники могли быть в этом центре, но и не исключаем того, что эта ситуация сейчас может быть искусственной", — сказал Чернов.

    Пострадавшие

    Согласно информации источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре в ТЦ возросло до 76 человек. По данным властей, в настоящее время в больницах остаются четырнадцать пострадавших, в том числе двое детей.

    "На сегодняшнее утро всего госпитализировано 14 человек, в том числе двое детей. Шесть из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семь взрослых и один ребенок — в легкой. Амбулаторное лечение назначено 65 пострадавшим, из них 25 детей", — сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Помощь и выплаты

    Выплаты родственникам погибших при пожаре в торговом центре Кемерово начнутся в четверг, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, средства из федерального центра, средства из регионального бюджета, средства от собственников торгового комплекса поступили "где-то частично, где-то уже в полном объеме".

    Как сообщил, в свою очередь, замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, Пенсионный фонд России выявил первых восемь нетрудоспособных членов семей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, им назначены выплаты.

    "Сейчас пенсионный фонд уже выявил восемь нетрудоспособных членов семей погибших. Назначены пенсии по потере кормильцев. Эту работу мы будем продолжать, в том числе по восстановлению документов. Также продолжаем координировать действия органов власти субъектов и федеральные органы власти", — сказал он.

    Лекарев сообщил, что в школе №7 организован консультационный пункт, где родственники погибших и пострадавших в трагедии смогут получить необходимую информационную помощь специалистов ПФР, Фонда соцстрахования, Роструда.

    По сообщениям региональной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить первые личные встречи с семьями погибших. Планируется, что губернатор встретится со всеми семьями, потерявшими своих близких.

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    Появилось видео последствий пожара внутри ТЦ в Кемерово

    Ранее глава Кузбасса заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, все расходы, связанные с организацией похорон, оплатят из областного бюджета. Тулеев также сообщил, что областные власти будут работать с каждой семьей и примут конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы.

    Обследование ТЦ

    Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил до конца текущих суток представить выводы о техническом состоянии здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на основании его обследования.

    "Прошу взять на особый контроль обследование здания и проведение диагностических работ комплексом "Струна-М". До конца суток представить в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации предварительные материалы о состоянии здания", — сказал Аксенов на заседании штаба в среду.

    Он сообщил, что далее с руководством города будет определена организация, которая даст экспертную оценку состояния здания.

    В свою очередь, глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил, что от мусора очищены все четыре этажа здания ТЦ. Работы на объекте продолжают вести 498 человек и 153 единицы техники.

    Власти о митинге

    Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, комментируя стихийный митинг в Кемерово, прошедший накануне и длившийся более 11 часов, назвал его "спланированной акцией по дискредитации власти".

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    Люди начали собираться на этот митинг во вторник в центре Кемерово в 9 утра около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 8 вечера, они стали расходиться.

    К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся кидались на чиновников с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу".

    "Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", — сказал Чернов.

    По его словам, на митинге "было лишь 25-30% людей, которые действительно пришли", чтобы выразить сочувствие семьям погибших и пострадавшим. Были и сами родственники, признал чиновник, но подчеркнул, что "немалая часть" людей пришла на "спланированную акцию по дискредитации власти".

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