Попов: Есть только один путь не допустить кемеровской трагедии в Киеве

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Страшная трагедия произошла в российском Кемерово. Там в здании торгового центра произошел пожар. Известно о 64 погибших и поиски пропавших продолжаются. Официальной информации о причинах пожара пока нет. При этом по записям камер видеонаблюдения видно, что огонь сначала возник в одной из игровых комнат.

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Среди погибших был и житель Донецка Алексей Федонюк. Об этом сообщили друзья парня в соцсетях.

Насколько безопасны столичные ТРЦ для посетителей, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил

kievvlast.com.ua Заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Денис Попов

(текст публикуется на языке оригинала)

Найбільш вірогідним в пожежі в Кемерово вважають порушення під час монтажу і обслуговування електромереж в будівлі торгівельного центру. Чи перевіряють столичні кінотеатри і розважальні центри на відповідність всім нормам?

– Як Ви слушно помітили, ця трагедія полягає якраз в галузі недотримання норм протипожежної безпеки, і я Вам скажу про те, що державні будівельні норми передбачають відповідним чином дотримання всіх цих стандартів, навантажень, тощо.

Але слід зауважити, що великою мірою було ускладнене з точки зору навіть наших служб надзвичайних ситуацій, контролювання дотримання цих всіх норм через мораторій, але на сьогоднішній день планові перевірки нічого не заважає провадити згідно заздалегідь затвердженого графіку планових перевірок, тобто на планові перевірки мораторію немає.

Тобто це все працює?

– Скажімо так: найсвіжіша така ситуація в Україні – це одеська трагедія минулорічна.

Чи є небезпека повторення такого інциденту в Києві?

– Давайте так. Не хотілося б, ймовірність такої небезпеки точно є, бо мені невідомо ні про які зміни, які були б внесені в законодавство після одеської трагедії.

В яких закладах були порушення під час перевірок? Де треба бути особливо обережними?

– Це я кажу, що на прикладі того, що сталось в Одесі, можна говорити про те, що недостатньо ефективна система забезпечення цих норм дотримання, тобто недостатня, бо якусь виховательку намагались там притягнути, тощо. Кемеровська трагедія більшою мірою навіть не тільки через сигналізацію, тобто навіть при непрацюючій сигналізації, але при відкритих пожежних виходах жертв було б в десятки разів менше. Там така сукупність трагічних факторів збіглась, що на голову не налізає.

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Ви сказали, що ДСНС будуть доповідати відносно цього?

– ДСНС. Це її парафія.

Ви сказали, що в Києві є така небезпека. Що треба робити, щоб не потрапити в таку ситуацію, або якщо Ви знаєте, що є така небезпека, то скажіть, де?

– Якби в мене була карта таких потенційно небезпечних об’єктів, я б їх вже оприлюднював і ми б організовували блокування. Зараз я займусь складанням такої карти і обов’язково буду інформувати громадськість всіма доступними методами.

Що стосується виходу з цієї ситуації, то тут я скажу таку банальність, але це усунення корупції на усіх щаблях державної і місцевої влади, щоб всі посадовці і комерційних установ, і державних установ, і наглядових органів дотримували свої обов’язки, особливо, коли це йдеться про небезпеку, бо і в "Євразії", пам’ятаєте, ці отруєння, десятки отруєнь, це все відбувається через те, що, скажімо так, хтось десь щось недогледів, недоперевірив, десь щось підписав, не читаючи, тобто такі збіги і приводять до трагедії в таких масштабах.

Як часто проводяться перевірки в подібних місцях?

– Згідно плану перевірок на сьогодні мені відомо, що існує певна кадрова проблема у відповідних підрозділах, тобто якщо у випадку "Євразії", яку я згадав, то це якраз сфера Держпродспоживслужби, у них бракує інспекторів, і приблизно така сама проблема існує в ДСНС, тобто людський фактор.

Не дуже високі зарплати не дозволяють долучити достатню кількість якісних працівників на ті посади. Тому забезпечити, скажімо так, перевірку дотримання всіх норм і санітарних, і протипожежних, це фізично важко.

Які конкретно приймаються заходи у разі виявлення відповідних проблем?

– Про усунення проблем і складання протоколу про адміністративні правопорушення на осіб, відповідальних за відповідні порушення, тобто це два такі інструменти. Припис з переліком виявлених недоліків і протокол про адміністративні порушення на посадову особу. Це два такі інструменти, які можуть бути застосовані.

Тобто, наприклад, якщо кінотеатр не має відповідного пожежного виходу, то буде застосована відповідна санкція до власника?

– Ні. Тут що стосується наявності пожежного виходу, то це все закладається ще на етапі проектування, на етапі введення в експлуатацію, підписання декларації про готовність об’єкту до експлуатації, тобто наявність пожежного виходу, а вже його доступність і його функціонування, незахаращеність, відкритість тощо – це все зона відповідальності… ми всі бачили такі маленькі таблички в усіх приміщеннях — відповідальний за протипожежну безпеку такий-то, тобто це не просто таблички.

Ці люди мають постійно проходити інструктажі, постійно мають чітко знати параметри контролю своєї зони відповідальності, тобто на що зважати, що забезпечувати для того, щоб таких трагедій ніколи не повторювалось, бо всі правила безпеки написані кров’ю і їх не можна порушувати.

Напомним, генерал-майор службы гражданской защиты на общественных началах Иван Криса в эфире "ГС" заявил, что в украинских ТЦ пожарные учения проводятся лишь формально, поэтому трагедия, подобная пожару в Кемерово, может повториться и в Украине.