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    В Кемерово задержанным предъявлены обвинения по пожару в ТЦ

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (67)

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    По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово.
    Сотрудник торгового центра Зимняя вишня, отвечавший за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин в Заводском районном суде в Кемерове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. На данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", — сказала она.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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