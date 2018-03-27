Управляющая ТЦ в Кемерово озвучила свою версию случившегося

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Управляющая сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок рассказала суду о приходивших туда неадекватных подростках и выразила уверенность, что причиной пожара, унесшего, по последним данным, жизни 64 человек, стал поджог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По ее словам, пожар возник в результате поджога.

"Есть версия (возникновения пожара — ред.) и я думаю, я уверена, почему вот так все случилось, потому что сотрудник, которого я опрашивала, где возник пожар… это инструктор… которая работала в этот день на аттракционе, сказала, услышала хлопок и повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча, ну вот батут есть, а рядом поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — рассказала Судденок.

Она отметила, что в последнее время в ТЦ зачастили компании неадекватных молодых людей, которые вели себя вызывающе и обижали посетителей.

"Я знаю, я утверждаю и со всей ответственностью говорю, что у нас в последнее время, в последний месяц прям жестко мы стали отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями: (мы — ред.) отбирали у них карты, (они — ред.) отбирали у других деньги, заставляли проводить на аттракционы, там бесплатно играть. Это люди больших группировок. Я лично отправляла несколько группировок, чтобы они ушли, покинули наши зоны детского кинотеатра", — пояснила управляющая.

Она добавила, что когда молодые люди вели себя грубо, приходилось вызывать полицию.

"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста. Они были и совершеннолетние. Я точно понимала, что со мной разговаривает примерно 17-летний и 25-27 лет и вот в одной группировке их там по человек 7-8 приходили и собственно находились в центре", — сказала она.

По ее словам, есть еще один парень, которого выставляли из ТЦ, он приходил и прятался от сотрудников и лично от нее.

"Это парень внешности цыганской и очень отчетливо мы его можем описать. То есть он тоже неоднократно приходил, были вызваны милиции (сотрудники — ред.), у нас есть протоколы о задержании этих молодых людей. После того как их задерживали, они возвращались к нам же в "Зимнюю вишню", там в туалетах какие-то писанины начали делать, где-то угрожать, подходить. Вот у нас было совещание в пятницу в кабинете у Юлии Александровны по экономической какой-то деятельности и собственно один из подростков даже туда пришел разбираться, за что меня и почему вы позволили, (чтобы — ред.) задержали", — рассказала Судденок.

Во вторник суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока задержания четырем фигурантам дела до 72 часов. Таким образом, до 29 марта задержаны управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.