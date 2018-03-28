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    Траур в РФ. В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (76)

    (обновлено: )93
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    REUTERS Maksim Lisov
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    REUTERS Maksim Lisov
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    REUTERS Maksim Lisov
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово.

    В среду, 28 марта, в Кемерово проходит прощание с погибшими на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

    Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия "Спецбюро".

    На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

    Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

    Смотрите также: Митинг недовольных граждан в Кемерово. Репортаж с места событий

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ
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